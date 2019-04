Meghan Markle ha già partorito? Carlo e Camilla posticipano il viaggio in Germania

editato in: da

Meghan Markle, le scarpe più belle

Meghan Markle avrebbe già partorito.

Carlo e Camilla hanno deciso di posticipare la partenza per il tour ufficiale in Germania al 7 maggio. Una mossa che proverebbe che il primo figlio di Meghan e Harry è già nato e che presto sarà mostrato al mondo. Questo è quanto riporta il magazine New Idea.

La decisione di Carlo e Camilla di non lasciare Londra fino al 7 maggio sarebbe dettata dal desiderio dei nonni di restare accanto ai Duchi del Sussex e al nipotino o nipotina appena arrivato, condividendo con loro questo momento così lieto.

Ci sarebbero altri indizi che supporterebbero l’ipotesi che il primogenito di Meghan e Harry sia già nato.

Lady Markle e consorte hanno condiviso sul loro profilo Instagram un messaggio di ringraziamento dove viene nominato per la prima volta il bebè come “Baby Sussex“.

I due hanno poi emesso un documento ufficiale dove dichiarano di voler vivere la venuto al mondo di loro figlio in forma privata e poi a tempo debito condivideranno pubblicamente la loro gioia.

I frequentatori del Palazzo affermano che il parto sia già avvenuto agli inizi di aprile in casa. E con molta probabilità vedremo il royal baby nel weekend di Pasqua che coincide col 93esimo compleanno della Regina.

Harry è sparito da qualche giorno dalla circolazione. Segno che è concentrato sulla moglie, gli esercizi di yoga e sul suo bebè.

In realtà, la nascita del Baby Sussex rimane avvolta nel mistero, alimentato per altro dalla scelta di Harry e Meghan di non voler comparire subito dopo il parto. Infatti, le notizie che sono trapelate fino ad ora, compreso il sesso del bebè che pare sia femmina, non sono supportate da alcuna ufficialità. Sono solo voci e deduzioni tratte dai comportamenti della Famiglia Reale. Tanto è vero che un ex assistente della Regina, Dickie Arbiter, ha affermato che bisogna aspettare l’annuncio ufficiale da Palazzo, perché credere alle indiscrezioni trapelate in questi giorni, significa che si è portati a credere a qualunque cosa.

Intanto una data ufficiale c’è, quella del 7 maggio. Carlo e Camilla infatti non si perderebbero la nascita del nipotino né la sua presentazione ai sudditi.