Meghan Markle in grembiule e jeans prepara una torta. Il disagio è evidente

editato in: da

Meghan Markle indossa il grembiule e prepara una torta per un gruppo di donne svantaggiate in un centro a Londra. La Duchessa di Sussex per una volta ha messo da parte abiti firmati ed etichetta e si è letteralmente rimboccata le maniche per promuovere un progetto tutto al femminile.

Si tratta di un laboratorio di pasticceria nella City creato per aiutare le donne vittime di violenza e quelle che hanno alle spalle un passato difficile, consentendo loro di costruirsi una nuova vita e imparare un mestiere. Femminista convinta e da sempre dalla parte delle donne, la moglie di Harry ha voluto sostenere con entusiasmo questo progetto.

Per farlo ha pubblicato su Instagram un video in cui, con una visita a sorpresa, si mette all’opera insieme alle altre donne, realizzando una torta. Un momento molto emozionante in cui Meghan, ancora una volta, ha dato prova della sua grande sensibilità. Nella clip apparsa sui social però non sfugge il suo disagio. In grembiule e jeans, mentre prepara il dolce, la Markle appare impacciata e tradisce un certo nervosismo, portandosi i capelli dietro l’orecchio in continuazione.

D’altronde l’ultimo periodo non è stato affatto semplice per la duchessa di Sussex che sta facendo sempre più i conti con la spietata stampa britannica che non le perdona anche il più piccolo passo falso. Dai suoi look all’uso del jet privato: ogni scelta viene passata sotto la lente d’ingrandimento e giudicata. Lei e Harry hanno apertamente dichiarato guerra ai media, ma questo non è servito a fermare i tabloid che sono sempre più schierati dalla parte di Kate Middleton e William.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il discorso pronunciato durante il tour in Sudafrica dove Meghan, fra le lacrime, ha ammesso: “Esisto, non vivo”. La Markle, sempre più isolata, in pubblico è apparsa visibilmente a disagio e nervosa, ma è comunque riuscita a pronunciare un discorso importante

“Le nostre vite possono essere diverse, i nostri background, le nostre esperienze, ma le nostre speranze, paure, insicurezze sono praticamente le stesse” ha detto, prima di parlare con Tanya, una donna pugnalata dal suo ex. “Siamo umani e non oggetti meccanici che devono essere riparati – ha spiegato la mamma di Archie -. Sei una creatura ferita che ha bisogno di essere guarita e che richiede tempo”.