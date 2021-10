Meghan, il piano per celebrare la Regina lontano dalla Famiglia Reale

Meghan Markle a New York, look stratosferici per oltre 78mila euro

Mancano ancora molti mesi al giubileo di platino della Regina Elisabetta: una serie di eventi per festeggiare i 70 anni di regno della Sovrana più longeva d’Inghilterra che si terranno a giugno del 2022. La Famiglia Reale, però, non potrebbe affrontare questa occasione più divisa di così e gli occhi, come è facile immaginare, sono tutti puntati su Harry e Meghan Markle. Cosa decideranno di fare?

Giubileo di platino: un evento per celebrare la Regina

Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta sarà una grande festa. Sono infatti previsti eventi in più parti del Regno Unito a cui presenzieranno tutti i membri della Famiglia Reale. La Sovrana, Carlo, Camilla, Kate e William saranno in prima linea per rendere perfetta e indimenticabile quello che si preannuncia essere una celebrazione storica, che rimarrà nella memoria negli anni a venire.

Un’occasione importante anche per poter vedere ancora una volta la Famiglia Reale riunita. Ma cosa ne sarà di Harry e Meghan? I due, ormai, vivono lontano da Londra e i rapporti con gli altri familiari sono a dir poco precari, soprattutto dopo le dichiarazioni a cui entrambi si sono lasciati andare in più occasioni.

Il piano di Meghan e Harry per una celebrazione alternativa

Il giubileo di platino della Regina potrebbe essere un’ottima occasione per ricucire i rapporti o, al contrario, l’ennesima dimostrazione di lontananza e freddezza. Stando a quanto affermato dall’esperto reale Neil Sean, che dichiara di avere fonti certe vicino ai Sussex, Meghan Markle starebbe valutando qualsiasi ipotesi e si starebbe preparando ad affrontare l’evento lontano da Londra e dalla Famiglia Reale.

Harry e Meghan, – ha dichiarato Neil Sean – secondo una fonte vicina, pensano di poter fare qualcosa da soli, magari organizzare un’enorme festa di gala.

Si tratterebbe, più precisamente, di dare una festa esclusiva con lo scopo di raccogliere fondi che andranno in beneficenza a nome della Regina Elisabetta. Un grande evento insomma, in cui potrebbe essere previsto anche l’esibizione in concerto di alcuni cantanti e che attirerebbe su Harry e Meghan gli sguardi del mondo intero ma, aggiunge Neil Sean, che potrebbe costargli anche nuove critiche e, addirittura, derisioni.

Meghan Markle deciderà di tornare a Londra, dove l’aspetta una Regina Elisabetta pronta a fare un gesto di pace verso Harry, o preferirà restare ancora lontana dalla Famiglia Reale e celebrare l’evento dove si sente più a suo agio?