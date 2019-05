Meghan Markle fugge da Kate Middleton: negli Stati Uniti con Archie (senza Harry)

editato in: da

Meghan Markle fa le valige e si prepara a lasciare Londra per volare negli Stati Uniti, lasciando Harry a casa e portando con sè Archie.

Secondo quanto svelato da Elle, l’ex star di Suits sente la mancanza di Los Angeles, sua città natale, e sarebbe pronta a volare dall’altra parte dell’Oceano per presentare Archie agli amici più cari, ma soprattutto per sfuggire alla pressione mediatica. Se prima del parto l’attenzione dei sudditi (e dei tabloid) era tutta su di lei, la situazione ora sembra persino peggiorata.

Meghan si sta godendo un periodo lontano dai riflettori, proprio come era accaduto a Kate dopo la nascita di Charlotte, George e Louis, e molto probabilmente la rivedremo in pubblico solo in occasione del battesimo del primogenito. Nonostante ciò i pettegolezzi sul suo conto non mancano, dalle rivelazioni dell’ex amica, al flirt scomodo con la star di X Factor, sino alle minacce dei parenti.

A quanto pare la stampa non ha nessuna intenzione di lasciare in pace la duchessa di Sussex, che avrebbe quindi deciso di raggiungere l’America per trovare un po’ di pace. A pesare anche la continua rivalità con Kate Middleton che i giornali non fanno che sottolineare, innervosendo ancora di più la moglie di Harry.

Sul volo con lei salirà anche Archie che, come ha confidato Meghan agli amici, dovrà conoscere le origini materne oltre a quelle paterne. Non a caso il piccolo ha il doppio passaporto.

“Meghan sta progettando un viaggio a Los Angeles non appena il piccolo potrà salire su un aereo – ha spiegato una fonte al Sun -. Sarà una vacanza personale e non un tour reale, quindi inutile aspettarsi uscite pubbliche della royal couple che manterrà il più stretto riserbo”.

La duchessa di Sussex era volata negli Stati Uniti l’ultima volta lo scorso febbraio per celebrare il baby shower. Insieme a lei anche Amal Clooney e Serena Williams che ora non vedono l’ora di vedere il piccolo. Escluso invece un incontro con il padre Thomas Markle, con cui ha da tempo interrotto i contatti per volere della Corona.