Meghan Markle fredda con Kate Middleton: solo un messaggio su Instagram per Louis

editato in: da

Kate Middleton felice senza Meghan Markle a Pasqua

Meghan Markle, che dovrebbe partorire a giorni, si è unita con Harry negli auguri di compleanno del nipote Louis.

Il terzogenito di Kate Middleton e William ha compiuto un anno e per l’occasione i suoi genitori hanno pubblicato sul profilo Instagram ufficiale delle nuove foto del Principino, realizzate proprio dalla Duchessa di Cambridge (GUARDA LE IMMAGINI).

Moltissimi i like e gli auguri comparsi sulla pagina social, compresi quelli degli zii Harry e Meghan che da qualche proprio in aprile hanno aperto la loro pagina Instagram, distaccandosi dai William e Kate anche sui social.

Il messaggio dei Duchi del Sussex è ineccepibile: “Buon compleanno Louis. Tanto affetto da parte di entrambi”. E lo hanno corredato con teneri emoji: una torta di compleanno, un palloncino rosso e il simbolo XO che significa “baci e abbracci“. Tutto è davvero sdolcinato e c’è da chiedersi se Kate abbia gradito questo commento o lo abbia trovato un po’ freddo.

Certo, avrebbe potuto aspettarsi un post dedicato sulla pagina Instagram degli zii, proprio come hanno fatto i nonni Carlo e Camilla. Persino l’account ufficiale della Monarchia inglese ha pubblicato le nuove foto del Principino.

Insomma, Harry e Meghan avrebbero potuto manifestare con più calore il loro affetto per il nipotino. E se la loro assenza alla festa di compleanno è giustificata, Lady Markle infatti è davvero prossima al parto, certo la mancanza di un messaggio personalizzato sul loro Instagram pesa.

Per di più, secondo indiscrezioni del magazine New Idea, a gestire la pagina social ci penserebbe direttamente Meghan. Possibile che non abbia ritenuto opportuno celebrare il compleanno di Louis? Temeva forse che le foto di un bebè potessero alimentare ulteriori rumors sulla nascita di Baby Sussex? Oppure è da leggere come segno della tensione sempre presente tra le due cognate, così diverse da detestarsi?