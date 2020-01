Meghan Markle, il gesto speciale verso due turisti sconosciuti

editato in: da

Meghan Markle e Harry hanno appena trascorso delle Feste molto particolari. I Duchi di Sussex si sono infatti lasciati alle spalle il primo Natale da genitori. I due, assieme al piccolo Archie, hanno trascorso la pausa festiva in Canada.

Qui, il giorno di Capodanno, hanno compiuto un gesto bellissimo nei confronti di due turisti. La coppia di Sussex, impegnata in un’escursione nel Parco Regionale di Nort Hill (nei pressi di Vancouver), ha infatti aiutato Iliya Pavlovic e Asymina Kantorowicz a scattare una foto di coppia.

A rendere noto l’aneddoto ci ha pensato Asymina stessa, che ha raccontato tutto a CTV News. La giovane ha affermato di aver riconosciuto inizialmente Abigail Spencer, co-protagonista di Suits e assieme ai Sussex durante la gita.

Kantorowicz ha altresì affermato di essere rimasta profondamente sorpresa nel momento in cui si è resa conto della presenza del Principe Harry. La ragazza ha raccontato ai giornalisti della suddetta testata che Meghan è stata “super gentile” e che ha scattato a lei e al suo compagno tre foto.

A quanto pare sarebbero proprio i Sussex ad avvicinarsi a lei a Pavlovic proponendosi di aiutarli a fare una foto assieme. Come poco fa ricordato, la Duchessa ne ha fatte tre. A seguito dell’esecuzione degli scatti, le due coppie si sono augurate a vicenda un felice anno nuovo.

Il Daily Mail ha rivelato in esclusiva che i Sussex hanno trascorso il loro primo Natale da genitori in una villa da 14 milioni di dollari sull’Isola di Vancouver. Con loro era presente anche la signora Doria Ragland, madre di Meghan Markle. Gli abitanti del luogo hanno notato, fin dal 19 dicembre, lavori per l’installazione di telecamere nella suddetta proprietà. La villa in pochi giorni si è riempita di guardie di sicurezza.

Tornando all’indimenticabile avventura della coppia di turisti ricordiamo che, sulla base di quanto raccontato da Kantorowicz ai giornalisti, una volta terminato tutto lei e il suo compagno si sono guardati, hanno riso e si sono chiesti se fosse successo davvero.

I due ragazzi hanno subito contattato le rispettive madri per raccontare il curioso incontro con i Sussex, usciti per l’escursione nel parco con due cani, un esemplare nero e un secondo esperto nella caccia alla lepre.