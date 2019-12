Meghan Markle, la foto del passato che la mette in imbarazzo

editato in: da

Arriva dal passato la foto che imbarazza Meghan Markle, ma soprattutto la Regina Elisabetta II. Oggi è la duchessa di Sussex, ma come tutti ben sanno in passato la moglie di Harry è stata un’attrice. Prima di arrivare al successo con la serie tv Suits però Meghan, come ogni star, ha fatto molta gavetta.

Quando è diventata un membro della Royal Family, la Markle ha dovuto rinunciare alla sua carriera d’attrice per dedicarsi appieno al suo ruolo di duchessa di Sussex. Una scelta obbligata che ha fatto soffrire molto Meghan e l’ha portata lontana da ciò che amava. I tabloid hanno sempre sottolineato la profonda diversità fra Kate e Meghan. La prima cresciuta per diventare un giorno Regina e sempre impeccabile, la seconda con un passato piuttosto scomodo.

La Regina infatti non ha mai gradito l’esperienza hollywoodiana di Meghan, tanto da obbligarla persino a chiudere il suo amatissimo blog. Ma si sa, il passato non si può cancellare. Così proprio in occasione delle feste è spuntata una nuova foto che potrebbe mettere in imbarazzo la Markle. Si tratta di uno scatto realizzato agli inizi della carriera dell’attrice.

Nell’immagine Meghan è vestita con un mini abito rosso molto natalizio e ha i capelli neri sciolti sulle spalle. L’immagine, scattata durante le riprese di un programma tv, sta facendo il giro del mondo e rischia di fare infuriare la Regina. La moglie di Harry in versione valletta di un quiz statunitense è stata già pubblicata da diversi tabloid e circola da giorni su Instagram.

L’ennesimo problema per Meghan che sta vivendo un periodo tutt’altro che semplice. La duchessa di Sussex infatti è sempre più sola e triste, bersagliata dai media inglesi che non perdono occasione per criticarla e metterla in cattiva luce. A pesare è soprattutto la sua volontà di non uniformarsi alle regole e la presunta faida con Kate Middleton, che avrebbe portato anche Harry ad allontanarsi da William.