Meghan Markle, per la festa dei suoi 40 anni chiede aiuto a Oprah

Si avvicina un grande giorno per Meghan Markle, che sta per festeggiare il suo quarantesimo compleanno. Gli ultimi anni, a partire dal giorno in cui ha deciso di sposare il Principe Harry, non sono stati affatto facili per lei: tanti i cambiamenti e i momenti di gioia, tante le sfide da affrontare e ancora di più le critiche ricevute. Non stupisce, quindi, la sua voglia di organizzare un party con le persone a lei più care, per lasciarsi alle spalle il passato e dare il via a una vita più serena e equilibrata.

Fra pochi giorni, precisamente il 4 agosto, Meghan Markle compirà 40 anni. La Duchessa di Sussex è sempre bersaglio prediletto di critiche e polemiche ed è per questo, probabilmente, che ha deciso di non esagerare e di optare per un party basso profilo nella villa in cui vive con Harry e i suoi due figli, Archie e Lilibet Diana, a Santa Barbara, in California.

Insomma, stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, niente festa in un locale alla moda e di lusso, come era invece successo per il costoso baby shower a New York che aveva preceduto la nascita del piccolo Archie. Tuttavia, la Markle non è pronta a rinunciare allo stile e, per questo, ha chiesto aiuto a colei che si è rivelata essere una delle sue più grandi amiche in California: Oprah Winfrey, che le avrebbe consigliato di ingaggiare Colin Cowie, suo wedding e event planner di fiducia.

Colin, d’altronde, è estremamente conosciuto nel nord-est degli Stati Uniti d’America e diverse celebrità lo hanno scelto per organizzare feste favolose. Basti pensare che Vogue, nel 2018, lo ha eletto come il miglior wedding planner del Paese.

Gli invitati selezionati da Meghan dovrebbero essere circa 65 e farebbero tutti parte della sua cerchia ristretta di amicizie dei Sussex e della famiglia della Markle. Il Principe Harry, per sorprendere sua moglie, avrebbe ordinato una grande torta in una pasticceria locale non troppo lontana dalla sua abitazione. Il banchetto, inoltre, dovrebbe prevedere cibi e vini tipici del posto.

Meghan e Harry, seppur consapevoli che l’evento potrebbe finire nel mirino delle critiche, sono intenzionati a godersi l’importante giorno in serenità, lasciandosi alle spalle, almeno per qualche ora, la lotta silenziosa con la Famiglia Reale britannica. Forniranno ulteriori dettagli o mostreranno qualche foto dell’attesissimo party?