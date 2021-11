Meghan Markle fantastica: abito rosso con spacco e scollatura vertiginosi

Meghan Markle seduce in rosso con spacco e scollatura da urlo

Meghan Markle ha lasciato senza fiato al gala di New York per onorare i militari alla vigilia del Veterans Day in Usa e del Armistice Day in Gran Bretagna. La moglie di Harry ha indossato un fantastico abito rosso di Carolina Herrera. E finalmente ha potuto permettersi scollatura e spacco vertiginosi senza contravvenire al protocollo.

Meghan Markle, l’abito rosso di Carolina Herrera

Abito rosso da sera Puoi acquistare online una versione low cost dell'abito di Meghan Markle

Dopo il tour dello scorso settembre a New York, quando Meghan Markle sfoggiò in una volta sola gioielli per migliaia di euro, Harry e consorte sono tornati nella Grande Mela per partecipare all’evento Salute to Freedom. La Duchessa del Sussex ha letteralmente catalizzato l’attenzione con un abito da sera in satin rosso fuoco di Carolina Herrera, che fa parte della collezione primavera-estate 2022.

Si tratta di una rivisitazione dello stile anni Cinquanta con dettagli ad alta seduzione. Il modello, a spalline strette con scollo a cuore, mette in risalto il décolleté con un profondo taglio centrale. A vita alta, perfetto per i fianchi curvy di Meghan, prosegue con una gonna longuette con uno spacco vertiginoso davanti per permettere di camminare agevolmente e termina con un’ampia coda a strascico.

Lady Markle lo ha abbinato a un paio di slingback in raso rosso, di Giuseppe Zanotti (305 euro). Abbandonato il suo messy bun, Meg ha scelto un più strutturato chignon alto e un make up che grazie a un sapiente eye liner allungato punta tutto sullo sguardo.

Meghan Markle, orecchini da 13.100 euro

Il look è poi impreziosito da un paio di orecchini in diamanti e oro bianco, Snowstorm della collezione Snowflake di Birks coi quali ha debuttato nel 2018. Costo? 13.100 euro. Ha poi riciclato il suo bracciale Love di Cartier e un tennis appartenuto a Lady Diana.

Meghan e Harry: il significato del papavero rosso

Al suo fianco naturalmente c’è sempre Harry in smoking scuro con banda in seta sui pantaloni. Entrambi indossavano la spilla a forma di papavero rosso, simbolo del Remembrance Day, che cade l’11 novembre, giorno in cui i Paesi del Commonwealth ricordano i caduti della Prima Guerra Mondiale e per estensione di tutte le guerre.

Lo scorso anno, Meghan e Harry visitarono il cimitero militare di Los Angeles nella stessa ricorrenza. E la corona inviata in Gran Bretagna da Harry non fu depositata al Cenotafio insieme a quelle della Famiglia Reale in quanto non più membro attivo. Anche quest’anno la Regina ha imposto un divieto a Harry per il Veterans Day.

Meghan Markle sfida il protocollo di Corte

Meghan e Harry sono arrivati mano nella mano e finalmente Lady Markle ha potuto indossare un abito da red carpet, osando con spacchi e scollature senza essere bersaglio di critiche da parte dei tradizionalisti o dello staff di Corte per aver osato sfoggiare abiti troppo succinti e non appropriati al ruolo di rappresentante di Sua Maestà.

Meghan e Harry innamorati

Durante l’evento Harry ha dichiarato: “La vita militare mi ha reso l’uomo che sono”. Il Principe ha molto sofferto per essere stato costretto a rinunciare ai titoli militari dopo la Megxit. D’altro canto, sua moglie ha esternato il suo amore per lui affermando nella stessa serata: “Sono sempre orgogliosa di lui”.