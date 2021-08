Meghan Markle, Eugenia di York le scrive e delude Kate Middleton

editato in: da

Eugenia di York scrive a Meghan Markle e delude Kate Middleton. La cugina di Harry e William ha deciso di non seguire il resto della famiglia reale e in occasione dei 40 anni dell’ex star di Suits ha deciso addirittura di scriverle una breve lettera.

Voci di Palazzo hanno spesso parlato di tensioni fra Kate Middleton ed Eugenia che non hanno mai costruito un buon rapporto. La figlia di Sarah Ferguson invece è sempre stata molto legata a Meghan Markle con cui ha creato un vero e proprio legame di amicizia. Proprio per questo se la Royal Family ha riservato alla moglie di Harry degli auguri freddi e glaciali, Eugenia ha deciso di andare controcorrente.

La principessa ha deciso di aderire all’iniziativa lanciata da Meghan Markle in occasione del suo compleanno per creare una rete in grado di aiutare tante donne. “Cara Meghan – ha spiegato nelle Stories di Instagram -. Per celebrare il tuo compleanno ho deciso di partecipare al progetto 40×40, spendendo 40 minuti del mio tempo per supportare una donna che sta rientrando nel mondo del lavoro […] Negli ultimi due anni, in tutto il mondo, decine di milioni hanno perso il lavoro. Se puoi, unisciti al progetto e dedica 40 minuti alla comunità, per dare un aiuto concreto”.

Archiviati i gossip riguardo un possibile tradimento del marito, paparazzato a Capri in compagnia di alcune modelle, Eugenia ha deciso di dare il suo sostegno a Meghan Markle, schierandosi dalla sua parte. Un vero e proprio colpo di scena dopo gli auguri glaciali di Kate Middleton che non sembra intenzionata ad accogliere l’appello della cognata.

In occasione del suo 40esimo compleanno, Meghan è apparsa di nuovo in pubblico. In un video girato nella sua villa in California, l’ex attrice ha lanciato un’iniziativa molto particolare. “Oggi è il mio 40esimo compleanno e ho avuto un’idea – ha raccontato -. Chiedo a 40 amiche di prendersi 40 minuti per sostenere a una donna che sta rientrando nel mondo del lavoro. Oltre due milioni, soltanto negli Stati Uniti, lo hanno perso a causa del Covid: decine di milioni in tutto il mondo. Credo che se ci aiutiamo a vicenda, questo servizio potrebbe scatenare effetti benefici a catena”.

In tante hanno aderito, da Adele, alla stilista Stella McCartney sino alla poetessa Amanda Gorman ed Eugenia di York. Grande assente Kate Middleton che sembra aver ignorato del tutto l’appello della Markle.