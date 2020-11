Meghan Markle esclusa dal Natale con la Regina, Kate potrebbe avere la meglio

editato in: da

La Regina Elisabetta in questi giorni potrebbe trovarsi a dover affrontare una questione spinosa: scegliere con chi trascorrere il Natale. E i primi ad essere esclusi potrebbero essere proprio Meghan Markle e Harry.

La monarca celebra il Natale dal 1988 a Sandringham – residenza di campagna nella contea di Norfolk – circondata dai figli e dai nipoti. Ad oggi però, a causa dell’emergenza sanitaria nel Regno Unito, non si è ancora certi delle restrizioni che potrebbero essere in vigore durante le prossime festività.

È per questo che la Regina Elisabetta potrebbe dover decidere i nomi dei cari con cui trascorrere il giorno di Natale (oltre al Principe Filippo ovviamente): in tantissimi sono già certi che la scelta potrebbe ricadere sul Principe Carlo, Camilla, William e Kate.

Una fonte vicino alla Famiglia Reale infatti ha dichiarato al The Sun che Elisabetta II non rinuncerà ai festeggiamenti, dato che si è già trasferita nella sua residenza di campagna e non tornerà presto a Palazzo. La Regina comunque ha precisato “che si atterrà alla regola dei sei presenti massimo – continua la fonte – decisa a trascorrere un Natale in famiglia a Sandringham. William e Kate saranno dietro l’angolo, ad Anmer Hall, e quindi potrebbero trascorrere con la Regina il giorno di Natale, ma senza i loro tre figli”.

Il principe Andrea, secondo la fonte, potrebbe essere escluso, anche se Buckingham Palace ha dichiarato che, nell’attesa di ricevere direttive governative, è ancora troppo presto per fare dei piani.

Nel frattempo Meghan e Harry sono finiti nuovamente al centro dell’attenzione, perché anche loro non sarebbero previsti tra gli invitati della Regina: secondo il The Mirror lady Markle sarebbe già felicissima di organizzare il pranzo di Natale a casa sua, sostenendo che la Famiglia Reale “non è nei suoi piani”.

I Duchi del Sussex infatti si sarebbero “autoesclusi”, visto che torneranno nel Regno Unito per Capodanno. Una fonte anonima ha detto al giornale: “Meghan vuole trascorre il primo Natale nella sua nuova casa con la madre. È davvero entusiasta e ha in programma di rispettare tutte le tradizioni con cui è cresciuta da bambina, comprese le ricette e i piatti di quel giorno”.