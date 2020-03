Meghan Markle è tornata a Londra e Kate Middleton non se ne cura

editato in: da

Kate Middleton in Irlanda: terzo abito color smeraldo e look sportivo

Meghan Markle torna a Londra per la prima volta dopo la separazione dalla Corona a inizio gennaio. Il primo tra gli ultimi impegni dei Sussex per Sua Maestà è già in agenda per il 5 marzo con il gala annuale degli Endeavour Fund Awards.

La Markle non ha voluto trascorrere un’ora più del necessario nel Regno Unito, arrivando dunque a ridosso dell’evento, lasciandosi giusto il tempo per rassettarsi e indossare qualcosa di appropriato alla serata. Suo figlio Archie è rimasto in Canada, come era trapelato da indiscrezioni già qualche giorno fa, con grande dispiacere della Regina Elisabetta e del Principe Filippo che ufficialmente non vedono il bis nipote dal giorno della sua nascita.

L’ex addetto stampa di Sua Maestà ha confessato al Daily Mail che i Sussex sono stati “dispettosi e sconsiderati” nel non aver portato il piccolo Archie con loro, anche perché “Filippo che ha 97 anni non ha ancora molto da vivere”. La Regina però, per quanto rattristata, già da tempo li ha perdonati, offrendo a Harry la possibilità di rientrare nella Famiglia Reale con o senza Meghan.

Non sappiamo quale sia stata la risposta del figlio di Carlo e Diana, ma stando a indiscrezioni di qualche tempo fa non avrebbe nascosto i suoi dubbi sulla separazione dalla Monarchia. È consapevole di quello cui sta per rinunciare, non a caso ha chiesto lui il colloquio con nonna Elisabetta appena rientrato a Londra. Ma Meghan pare proprio non voler sentire ragioni di fare marcia indietro, anzi sarebbe andata su tutte le furie quando la Regina le ha proibito di usare il marchio Royal Sussex.

Se Lady Markle mantiene le distanze dai Windsor, per non dire che quasi li disprezza, Kate Middleton fa buon viso a cattivo gioco e nemmeno si cura del ritorno della cognata. Anzi potremmo dire che è fredda e indifferente all’arrivo di Meghan. Lei e William stanno concludendo il loro viaggio di Stato in Irlanda, dove la Duchessa di Cambridge continua a incantare coi suoi look. Per questo tour di grande impatto diplomatico, non ha badato a spese. E così eccola col terzo outfit verde dal costo di 1.250 sterline (1.445 euro circa) che fa il pari con l’abito di Alessandra Rich da oltre 1.700 euro e da quello glitter di quasi 2000 euro.

Questa volta si tratta di un vestito color smeraldo, in omaggio al Paese che la ospita, con piccoli rombi bianchi, firmato Suzannah. Il modello si chiama Valerie ed un abito in seta dal taglio molto elegante con maniche ampie, gonna sotto il ginocchio e casta scollatura a V, che Kate indossa con una cintura nera e clutch di Jimmy Choo e i suoi stivali in camoscio dal tacco stiletto di Ralph Lauren. Mentre per proteggersi dal freddo ricicla il cappotto verde militare di Alexander McQueen indossato poco tempo fa. Anche se il record del riciclo Kate lo ha raggiunto col cappotto bianco sfoggiato per la prima volta nel 2007 quando ancora non era sposata.

I Cambridge si trovano a Galway, capitale della cultura europea 2020, dove hanno incontrato la comunità circense con la quale si sono cimentati in giochi di equilibrio. Kate e William sono sempre più affiatati. E dopo l’abbraccio in pubblico, il Principe guida teneramente la moglie cingendole la vita e lei poco dopo ricambia con carezza sulla schiena. Anche loro sanno modernizzare la Monarchia, proprio come Harry e Meghan.

Ma non è finita qui. Kate si cambia rapidamente d’abito: indossa nuovamente i jeans skinny, un caldo maglione color corallo e le sneaker per sgambettare col pallone sul campo da calcio insieme a un gruppo di bambini.