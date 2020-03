Meghan Markle e Kate Middleton, cambiato il cerimoniale: niente processione con la Regina

editato in: da

Kate Middleton in rosso e Meghan Markle in verde: sfida a Westminster

Meghan Markle e Harry si incontrano con Kate Middleton nella abbazia di Westminster per la cerimonia dedicata al Commonwealth Day. Ma il cerimoniale è stato cambiato all’ultimo e nessuno di loro prende parte alla processione lungo la navata con la Regina Elisabetta.

Differentemente dallo scorso anno, i Sussex vengono condotti direttamente ai loro posti anziché aspettare l’arrivo della Sovrana e attraversare con lei la chiesa.

Questa modifica, del tutto inaspettata, ha come conseguenza che anche Kate e William saranno scortati al loro posto, invece di partecipare alla processione con Sua Maestà.

Una fonte del Daily Mail ha rivelato che il cambiamento è stato deciso ieri, nonostante l’Oridne di Servizio, nel quale si prevedeva la processione per i Sussex e i Cambridge, fosse già stato approvato e stampato. Al momento né Buckingham Palace né Kensington Palace hanno spiegato le ragioni della modifica al cerimoniale. Dunque, resta un mistero questa scelta.

Intanto al loro arrivo a Westminster Meghan e Kate si sono ignorate. La prima vestita di rosso, come lo scorso anno. La seconda con un look total green con tanto di mantello e retina al cappello.

Lady Middleton va sul sicuro in fatto di look e ricicla il cappotto rosso intenso di Catherine Walker che aveva indossato il giorno di Natale del 2018. Questa volta però lo ha abbinato a un grazioso cappello con delle rose in tinta, clutch e décolletée coordinate. Splendida l’acconciatura elaborata. Lei e William hanno fatto il loro ingresso composti e formali come conviene al loro ruolo.

Lady Markle ha invece stupito tutti in verde, indossando un abito di Emilia Wickstead, cappello color smeraldo di William Chambers, borsa a manico firmata Gabriella Hearst e le sue amate scarpe nude di Aquazzura.

I Sussex sono arrivati mano nella mano e hanno preso posto all’interno dell’Abbazia, accanto al Conte e alla Contessa del Wessex che ha superato se stessa con una mise ultra chic. Mentre Will e Kate, costretti a non partecipare alla processione, si sono seduti in prima fila. A sfilare lungo navata insieme alla Regina ci sono invece Carlo e Camilla..

La biografa di Corte, Penny Junor, ha dichiarato che i Reali si comporteranno nel migliore dei modi, seguendo il protocollo, ma sarebbe curiosa di sapere cosa pensano davvero.

Meghan Markle e Harry non si incontrano ufficialmente con Kate Middleton e William da quasi un anno. In questi giorni i Duchi di Cambridge erano impegnati in un viaggio di Stato in Irlanda, mentre i Sussex hanno concentrato tutti gli impegni per Sua Maestà in pochi giorni, per accorciare il più possibile la permanenza a Londra, almeno per quello che riguarda l’ex attrice che ha sfoggiato look da favola dai colori speciali che sono un omaggio alla bandiera britannica.

Intanto, la Regina Elisabetta sta lavorando per cercare di far cambiare idea a Harry circa la separazione dalla Monarchia. Il Principe pare sia dimostrato alcuni dubbi sulla Megxit, anche se con Meghan si è mostrato in grandissima armonia. Pare tra l’altro che la Sovrana abbia invita personalmente i Sussex a partecipare con lei alla messa domenicale. Occasione in cui Lady Markle ha sfoggiato un elegantissimo tubino nero, bordato di bianco, firmato Givenchy.