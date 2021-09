Meghan Markle e Harry, veleno sulla Regina nell’ultima versione di Finding Freedom

La versione rinnovata di Finding Freedom ha rotto anche un altro tabù, oltre all'inviolabilità della figura di Sua Maestà, è uscito nelle librerie americane il 31 agosto, anniversario della morte di Lady Diana. Da 34 anni questo giorno è vissuto nel raccoglimento da William e Harry che perfino lo scorso anno avevano deposto le armi in ricordo della madre. Ma evidentemente qualcosa è cambiato, come sottolinea il Daily Mail, se un anniversario così triste viene scosso dall'uscita di un libro che promette di creare nuovi attriti.

A onor del vero, uno degli autori del libro, Omid Scobie, ha illustrato il modo in cui Harry e Meghan Markle potrebbero ricucire i rapporti con la Famiglia Reale e la Sovrana, riconoscendo le proprie responsabilità.

Lo scrittore infatti sottolinea come la colpa della frattura sia da distribuire a entrambe le parti che devono riconoscere i propri passi falsi che hanno condotta a una situazione quasi insostenibile. Anche i Sussex però non sono vittime innocenti. "Devono ammettere i loro fallimenti e i loro errore negli ultimi 18 mesi. Devono smettere di comportarsi come se fossero del tutto innocenti".

Richard Kay, firma del Daily Mail, però è molto critico nei confronti di Finding Freedom e naturalmente dei Sussex che a suo giudizio questa volta hanno puntato il dito anche contro la Regina, l'unica per altro che ha sempre teso una mano verso di loro.

Nella nuova versione del libro, realizzata nonostante in termini di vendite sia stato un fallimento, è stato aggiunto un capitolo che, stando al commentatore, "è pieno di riflessioni egoistiche sulle vicende che hanno riguardato la coppia nell'ultimo anno". Kay suggerisce l'ipotesi che potrebbe anche non essere stato autorizzato, ma mostrerebbe in modo molto efficace che Harry e Meghan Markle vogliono sempre avere l'ultima parola. In particolare, il giornalista si riferisce alla accusa di razzismo che la coppia lanciò contro la Famiglia Reale durante l'intervista a Oprah Winfrey. Elisabetta rispose con un'indagine interna a Palazzo per chiarire la vicenda ma ribadì anche che "i ricordi possono variare".

Omid Scobie e Carolyn Durand sostengo nel libro che queste "tre parole non sono passate inosservate a Meghan e Harry", sottolineando la loro delusione per il fatto che i Reali non si siano presi la piena responsabilità dell'accaduto. Kay trova inaccettabile una tale frecciata alla Regina.

E prosegue nell'analisi del nuovo capitolo dove gli autori sottolineano come le accuse dei Sussex possano seriamente minacciare la stabilità della Monarchia e lasciano intendere che Harry e Meghan avrebbero potuto rivelare il nome del membro della Famiglia Reale cui si riferivano ma hanno preferito tacere. Però, sottolinea, Kay, il conduttore Jeremy Clarkson offre un'altra versione, ossia che i Sussex non abbiano detto di chi si trattasse perché di fatto non è un membro stretto della Famiglia Reale.

In ogni caso, Harry e Meghan hanno preso le distanze dalla nuova edizione di Finding Freedom, facendo intervenire i loro avvocati che hanno dichiarato: "Gli autori non parlano per i nostri clienti".