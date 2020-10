Meghan Markle e Harry sorpresi a cena per festeggiare la gravidanza di un’amica

editato in: da

A casa di Meghan Markle e Harry: dentro la villa super lusso da 11,2 milioni di dollari

Meghan Markle e Harry sono stati sorpresi in una delle rarissime uscite private. La coppia è andata a cena in un ristorante vicino a Santa Monica per festeggiare l’annuncio di una gravidanza. Ma non riguarda Lady Markle.

Infatti, i Sussex hanno lasciato la loro super villa di Montecito per incontrarsi con David Foster e Katharine McPhee, loro carissimi amici, per brindare all’arrivo del loro primo figlio. Le due coppie sono molto legate, tanto che Harry ha trovato in David Foster una figura paterna cui fare riferimento, dato che col Principe Carlo i rapporti non sono distesi e poi ormai è molto lontano.

Harry e Meghan hanno trascorso diverse ore in compagnia degli amici, cenando alla Lucky’s Steakhouse, come riporta il Daily Mail. I Sussex sono stati paparazzati al parcheggio del ristorante di lusso. È la prima volta che vengono sorpresi durante una serata privata, fuori dalla loro splendida magione.

Dalle foto paparazzate si scorge Meghan che sfoggia un look arrangiato, poco studiato, come se avesse messo insieme le prime cose che ha trovato nell’armadio. Lady Markle indossa un pullover marrone, dei pantaloni neri, forse in pelle, come quelli con cui si è mostrata ad America’s Got Talent. Sulle spalle un trench classico e ai piedi un paio di sabot con tacco sottile, in raso arancione di Chloe Gosselin, uno dei marchi preferiti dalle star, da Jennifer Lopez a Reese Witherspoon e Celine Dion.

Nonostante la bellezza delle scarpe-gioiello sia indiscussa, non hanno proprio nulla a che vedere con il resto dell’outfit decisamente casual. E contribuiscono a dare l’idea di una mise raffazzonata.

Meghan e Harry, in pantaloni scuri e camicia bianca, sono arrivati all’appuntamento in SUV e hanno aspettato una decina di minuti nel parcheggio prima di raggiungere gli amici. La coppia indossava la mascherina ed è apparsa piuttosto seria nelle foto paparazzate, anche se il Principe non ha mancato di rivolgere un gesto amorevole e protettivo nei confronti della moglie.

Dopo tre ore di cena, i Sussex hanno lasciato il ristorante intorno alle 22.30 per tornare a casa dove li aspettava il piccolo Archie.