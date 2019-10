Meghan Markle e Harry, scoppia la crisi: Carlo è furioso e deluso

editato in: da

Meghan Markle in pubblico: abito riciclato premaman

Meghan Markle contro Kate Middleton, Harry contro William: la faida continua e la Monarchia inglese sta vivendo la crisi peggiore dalla morte di Lady Diana.

La Principessa del Galles aveva ammonito i suoi figli a stare uniti, ma il suo consiglio è stato disatteso. Ora interviene Carlo che, secondo indiscrezioni del Sun, sarebbe furioso per le tensioni tra i due fratelli e soprattutto per le rivelazioni che Harry ha fatto nel famoso documentario per l’ITV.

Carlo non risparmia la sua ira nemmeno nei confronti della nuora. Il Principe è rimasto particolarmente deluso quando Meghan ha annullato all’ultimo minuto un incontro con lui. E considera le sue critiche al protocollo di Corte perché troppo rigido un vero e proprio oltraggio.

Il futuro Re d’Inghilterra è molto arrabbiato per il filmato dell’ITV, perché le parole di Harry e Meghan hanno messo in serio pericolo il suo lavoro e quello di William e Kate Middleton all’estero. Affermare, come hanno fatto i Duchi del Sussex, che solo loro hanno provato a modernizzare la Corona, è un vero e proprio affronto agli sforzi che la Regina e tutti i membri della Famiglia Reale stanno facendo.

Dal canto suo Elisabetta, non vuole intervenire nella faida tra Harry e William, ma ha pregato Carlo di trovare una soluzione perché si possa ritrovare l’equilibrio e la pace all’interno della Corte. Un obiettivo difficile da raggiungere, almeno nel breve periodo. Quello che davvero preoccupa il Principe del Galles e la Monarchia è che le parole dei Duchi del Sussex possano minare il futuro ruolo di Kate e William.

Secondo fonti interne al Palazzo, prima della messa in onda dell’intervista di Harry, lui e William ancora si parlavano. Ora la crisi è esplosa definitivamente e il Duca di Cambridge ha commentato le parole del fratello e della cognata dicendo di essere molto preoccupato per loro.