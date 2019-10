Meghan Markle e Harry pronti a lasciare la Famiglia Reale. Kate e William coppia d’oro

editato in: da

Meghan Markle in gonna di pelle, Harry preoccupato

Meghan Markle e Harry vorrebbero lasciare definitivamente l’Inghilterra per trasferirsi in California. Già mesi fa era emersa l’indiscrezione che la coppia stava cercando casa a Los Angeles.

Dopo il documentario-scandalo dell’ITV, le voci si fanno insistenti e i Duchi del Sussex avrebbero manifestato l’intenzione di andare a vivere negli Usa, vicino a Doria Ragland, mamma di Meghan, anche se avevano indicato il Sudafrica come luogo ideale in cui ritirarsi.

Naturalmente questi sono solo rumors e non hanno il carattere dell’ufficialità, ma persone vicine a Palazzo temono che Harry e Meghan davvero possano lasciare la Famiglia Reale. Come ha sottolineato l’esperta di questioni reali, Victoria Arbiter, se la coppia decidesse di andarsene dalla Corte, dovrebbe rinunciare ai privilegi reali, ai titoli nobiliari e a tutto ciò che riguarda la loro vita come membri della Famiglia Reale.

Secondo l’esperta difficilmente i Duchi del Sussex compiranno un passo così estremo, ma l’eventualità non è da escludere. Anche se dovessero optare per il Sudafrica le difficoltà sarebbero insormontabili. Banalmente: chi pagherebbe per la loro sicurezza? I contribuenti britannici o quelli sudafricani? Inoltre, spiega la Arbiter, rinunciando ai titoli, la Monarchia non avrebbe più il dovere di mantenerli o di richiedere soldi per loro.

L’unica via davvero percorribile è che Harry e Meghan si adeguino alla vita di Corte, modernizzando il protocollo ma senza volerlo stravolgere. Esattamente come Kate Middleton e William che vengono presi a esempio e sono stati definiti “la coppia d’oro della Monarchia britannica“.

A definirli in questo modo è Lady Glenconner, confidente della Principessa Margaret, sorella della Regina Elisabetta. La nobildonna, 87 anni, considera William e Kate “splendidi insieme“. Ha grande ammirazione per loro e trova adorabili i loro figli, George, Charlotte e Louis che conosce molto bene, dato che Mustique, l’isola caraibica dove i Duchi di Cambridge amano trascorrere le loro vacanze, apparteneva al marito di Lady Glenconner, Colin Tennant.