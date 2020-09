Meghan Markle e Harry in un reality: scoppia il caso

editato in: da

A casa di Meghan Markle e Harry: dentro la villa super lusso da 11,2 milioni di dollari

Meghan Markle vuole che il mondo veda com’è davvero. Per questo, il “semplice” ruolo di produttrice per Netflix le va stretto. Ora progetta di fare un reality show dove la protagonista sarà lei, naturalmente con la sua dolce metà, Harry. Se un anno fa il Principe si lamentava dell’intrusione dei media nella sua vita privata, ora sarà lui stesso ad aprire loro le porte di casa. Come si suol dire, Harry è passato dalla padella alla brace.

A rilanciare il gossip è il Sun. Ma i Sussex hanno già smentito la notizia tramite un loro portavoce. Harry e Meghan non hanno intenzione di partecipare ad alcun reality show che li veda protagonisti. E il giallo si infittisce, anzi scoppia un vero e proprio caso.

Dunque, i Sussex come i Kardashian, così li descriveva già il Sun. E se Kanye West punta alla Casa Bianca, anche Meghan pare lo segua a ruota. Infondo, il video per Time 100 può essere considerato una prova di quello che potrebbe accadere se Lady Markle scendesse in politica, spalleggiata dal consorte che però è apparso non proprio a suo agio a parlare di elezioni.

Da quando Harry e Meghan hanno siglato il contratto milionario con Netflix, i due non si fermano più. E ogni giorno sfoderano progetti nuovi, tutti ovviamente molto remunerativi. E così il Sun ha dato credito alle dichiarazioni di un insider vicino alla coppia che avrebbe rivelato l’intenzione dei Duchi di fare un reality: “Meghan vuole far luce sulla sua vita”. E aggiunge: “Harry e Meghan hanno molte idee per produrre documentari sulla cura dell’ambiente e per combattere la povertà, ma Netflix vorrà in cambio qualcosa da loro”. E così, ecco l’idea del reality.

Addirittura vengono dati i particolari. Harry e Meghan sarebbero seguiti dalle telecamere per tre mesi, anche se non era chiaro se saranno filmati nella loro villa super lusso a Montecito. Lo show dovrebbe mostrare soprattutto le loro attività filantropiche, ma sveleranno anche qualcosa di più privato. “Meghan spera che il mondo veda la vera lei”.

La notizia del reality show non è stata commentata da Palazzo che non ha rilasciato alcuna dichiarazione. La Famiglia Reale sembra aver preso definitivamente le distanze dai Sussex, ormai si è creato il gelo tra le due parti. Anche quando Harry e Meghan sono stati fortemente criticati per il loro intervento sulle elezioni americane, Buckingham Palace ha liquidato la faccenda affermando che il Duca di Sussex non lavora più per la Monarchia inglese, dunque tutte le sue dichiarazioni avvengono da cittadino privato. Invece a commentare l’indiscrezione sono proprio i diretti interessati, intervenuti per smentire categoricamente il Sun, per altro considerato un giornale avverso alla coppia e contro il quale sono state avviate in passato azioni legali.

Intanto, la notizia aveva già fatto il giro del mondo e molti commentatori reali, come Ingrid Seward, direttrice di Majestic Magazine, avevano già criticato la coppia, definendo l’atteggiamento di Harry e Meghan “ipocrita“, dato che hanno sempre affermato di aver lasciato la Famiglia Reale per le ingerenze e pressioni dei media nella loro vita privata. “Questo è esattamente quello che hanno detto che non avrebbero fatto, più loro parlano di loro stessi, più la gente vorrà questo.”

Altri però erano scesi in campo per difenderli come l’esperto di pubbliche relazioni Mark Borkowski: “Gli spettatori saranno interessati a vedere cosa stanno facendo, ma deve esserci autenticità. Hanno un grande piano e lo stanno realizzando, ma alle loro condizioni”.