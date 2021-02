Meghan Markle e Harry perderanno tutto dopo l’intervista-verità con Oprah Winfrey

editato in: da

Meghan Markle, la seconda gravidanza

Meghan Markle e Harry sono pronti a raccontare tutto, ma proprio tutto della loro vita e di Buckingham Palace. O meglio l’hanno già fatto, registrando un’intervista-verità per uno speciale tv con l’amica di sempre, Oprah Winfrey. Ma questa intervista potrebbe costare alla coppia tutti i privilegi reali che ancora possiedono. E il Principe dovrà con ogni probabilità dire addio ai tre titoli militari cui teneva tanto.

A rivelarlo è una fonte di Palazzo che ha illustrato al Daily Mail le conseguenze cui potrebbero andare incontro Harry e Meghan dopo che lo speciale di 90 minuti a loro dedicato andrà in onda. Insomma, non c’è pace per i Sussex e per la Famiglia Reale inglese. Se la pazienza di Elisabetta è arrivata al limite, ora è definitivamente esaurita.

Dopo l’annuncio della seconda gravidanza, ovviamente fatto attraverso i social, è arrivata la comunicazione che Harry e Meghan hanno registrato uno speciale televisivo con Oprah Winfrey durante il quale hanno intenzione di fornire la loro versione dei fatti. Una scelta che sembra ricalcare le orme di Lady Diana quando rilasciò la famosa intervista alla BBC in cui parlò del suo rapporto con Carlo e dei suoi tradimenti con Camilla che alla fine però si ritorse contro di lei.

Sta di fatto che l’insider ha rivelato che la Regina con ogni probabilità chiederà ai nipoti di troncare qualsiasi legame con le organizzazioni che fanno capo alla Corona. Quindi dopo i tre titoli militari, Harry potrebbe perdere i patrocini sulla Rugby Football Union, sulla Rugby Football League e sulla Maratona di Londra.

Meghan dovrebbe dimettersi dalla carica di patrona del National Theatre, a meno che non possa negoziare un’altra posizione con loro. Quando le è stato conferito quel ruolo nel 2019, fu percepito come un grande gesto di sostegno e affetto perché la Regina era stata la patrona dell’istituzione londinese per 45 anni.

Non è ancora chiaro cosa accadrà per quello che riguarda le relazioni col Commonwealth, ma le fonti suggeriscono che anche quelle verranno meno. Meghan e soprattutto Harry sono davvero pronti a rinunciare a tutto. Per il Principe significherebbe gettarsi alle spalle tutta la sua vita passata e stando agli amici della coppia, Harry non sarebbe in grado di reggere il colpo, dato che perfino ora, in questa situazione di compromesso, non è soddisfatto e rimpiange certi aspetti della sua esistenza precedente.

Comunque, la conferma che Lady Markle e maritino abbiano concesso un’intervista a Oprah Winfrey, una delle donne più potenti del mondo dello spettacolo americano, è arrivata. Si pensa che sia già stata registrata. Oprah, che era presente al Royal Wedding nel 2018, è molto amica di Meghan. Le due donne, che sono anche vicine di casa, hanno fatto affari insieme con il latte vegano. La Markle in dolce attesa avrà considerato questa intervista come l’ennesimo trampolino di lancio per se stessa e fonte di guadagno notevole, dato che la biografia approvata da lei, Finding Freedom, si è rivelata un flop. Ma forse non ha valutato in modo approfondito l’impatto che avrà sul rapporto con la Monarchia britannica o forse è un aspetto che non le interessa, nonostante potrebbe significare l’infelicità per suo marito Harry.

