Meghan Markle e Harry non rientrano in Inghilterra. La sensitiva: “È incinta”

editato in: da

Meghan Markle e Harry, foto mai viste su Instagram

Meghan Markle e Harry pare non abbiano alcuna intenzione di rientrare a breve in Inghilterra, posticipando il ritorno a Londra a gennaio.

I Duchi del Sussex avevano annunciato dopo il viaggio in Sudafrica che si sarebbero ritirati dalla vita pubblica per 6 settimane, saltando di fatto il Natale con la Regina Elisabetta. Sebbene non è chiaro dove si trovino esattamente, Harry e Meghan dovrebbero essere a Los Angeles dove festeggeranno il 25 dicembre con Doria Ragland, mamma di Lady Markle.

Dunque, per quella data molto probabilmente non saranno in suolo britannico. Si era infatti ipotizzato che avrebbero potuto trascorrere il Natale in forma privata a Frogmore Cottage, vicino al Castello di Windsor.

Stando però a quanto riporta il Daily Mail, la coppia col figlio Archie potrebbe tardare il suo ritorno a Londra, creando un ulteriore grattacapo alla Sovrana che suo malgrado ha concesso ai nipoti di sospendere gli impegni di Corte.

Dunque, secondo gli ultimi rumors, Harry e Meghan non rientreranno a Londra fino ai primi di gennaio, saltando tutti gli importanti eventi legati al periodo natalizio. Dunque, non saranno presenti al ricevimento di Buckingham Palace, tradizionale occasione in cui la Famiglia Reale ringrazia il proprio staff, non ci saranno nemmeno al pranzo pre-natalizio offerto dalla Regina. Insomma, nuove cattive notizie per Elisabetta.

Una fonte vicina ai Sussex ha però sottolineato che: “Non c’è stata alcuna incomprensione. Harry e Meghan avevano avvisato sua Maestà della loro assenza”. E la Regina pare abbia approvato la loro vacanza che include ovviamente la mancata presenza alle funzioni religiose di Natale. Come è noto, la Regina è il capo della Chiesa anglicana, ma ciò nonostante ha permesso ai Duchi di non parteciparvi.

Secondo i ben informati, la decisione di Harry e Meghan di allontanarsi per così tanto tempo dalla Corte nasconde un dolce segreto. Lady Markle potrebbe essere incinta per la seconda volta a pochi mesi di distanza dalla nascita di Archie.

Ne è sicura Sally Morgan, la sensitiva di Diana, che ha predetto che Meg resterà incinta subito nel 2020, che tornerà a lavorare, magari per Vogue, e che lei e Harry faranno molti viaggi in Sudafrica anche a titolo personale.