Meghan Markle e Harry: nessuno sa dove siano davvero

Meghan Markle e Harry, foto mai viste su Instagram

Harry e Meghan Markle sono letteralmente spariti, nonostante la Monarchia stia vivendo un momento particolarmente difficile. Ma i Duchi del Sussex l’avevano annunciato che si sarebbero presi 6 settimane di vacanza, perché troppo stressati, rinunciando perfino al Natale con la Regina.

Il punto è che nessuno sa esattamente dove sono. A parte qualche post sul loro profilo Instagram dove si evocano ricorrenze ed eventi passati, di Harry e Meghan si sono perse le tracce. E così mentre imperversa la bufera sul Principe Andrea, che ha fatto annullare il party di fidanzamento di Beatrice di York, e si rincorrono le voci che entro 18 mesi Elisabetta potrebbe lasciare il trono a Carlo, i Sussex si godono la loro vacanza.

Forse a Los Angeles dove pare abbiano trascorso il giorno del Ringraziamento a casa di Doria Ragland, mamma di Meghan. Addirittura i media tedeschi affermano che lì Lady Markle è stata avvistata nei giorni scorsi su un’ambulanza, incrementando i rumors che sia di nuovo in dolce attesa e che addirittura il secondo royal baby potrebbe nascere in California.

Ma notizie recenti sostengono che in realtà i Duchi sarebbero in Canada, Paese molto caro a Meghan dove si è trasferita per girare Suits e dove abita la sua migliore amica, Jessica Mulroney. A far crescere i sospetti la foglia d’acero, simbolo dello Stato nordamericano, comparsa sul messaggio per la Festa del Ringraziamento.

D’altro canto, Harry e Meg potrebbero aver scelto lidi più caldi dove far trascorrere il primo Natale al piccolo Archie, come ad esempio Malibu, l’esclusiva città vicina a Los Angeles, dove abitano molte celebrità. Già nei mesi scorsi si vociferava che la coppia stava cercando proprio lì casa, per allontanarsi il più possibile dalle malelingue britanniche. Dunque, le vacanze di Natale potrebbero essere un momento perfetto per dare un’occhiatina alle ville in vendita e trovare magari l’occasione giusta.

Una cosa è certa, si perderanno le feste natalizie a Sandringham tra party, buona musica e cocktail super alcolici. Ma pare che anche la Ragland rimarrà delusa. Infatti, stando al reporter hollywoodiano, Sam Rubin, Harry e Meghan saranno ospiti di amici per il 25 dicembre, naturalmente in una residenza che si confà alle loro Altezze e “un amorevole Natale, vissuto in forma privata”. Così non faranno torto a nessuno dei loro familiari.