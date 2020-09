Meghan Markle e Harry nella bufera: la reazione di Donald Trump al loro discorso

editato in: da

Meghan Markle, look dimesso per il video di Time 100

Meghan Markle e Harry hanno sollevato non poche polemiche dopo il discorso sulle elezioni americane, al punto che Donald Trump è intervenuto di persona per replicare al messaggio dei Sussex.

Come è noto, tra Meghan e Trump non corre buon sangue. Lei in passato lo ha criticato apertamente e quando il Presidente e Melania Trump sono andati in Inghilterra per una visita di Stato, Lady Markle e marito si sono dati alla macchia. Il discorso di Harry e Meghan pronunciato in un video-messaggio per Time 100 è sembrata una presa di posizione contro il Tycoon che a questo punto ha voluto replicare ai Sussex.

Rispondendo a chi gli chiedeva di commentare la discesa in campo nelle elezioni presidenziali dei Sussex, Trump ha detto: “Non sono un fan di Meghan”. E su Harry: “Gli auguro buona fortuna, ne avrà bisogno”.

Un commento secco e tagliente che si va ad aggiungere a quello di Buckingham Palace. Infatti, il discorso politico di Harry e Meghan ha creato non poco imbarazzo a Corte. I membri della Famiglia Reale infatti devono mantenersi neutri nelle questioni politiche. Regola che ben nota a Harry, dato che in video ha affermato di non aver mai votato in vita sua.

Ebbene, il Palazzo, interpellato dal Time che ha richiesto un commento alle parole del Principe e di sua moglie, ha risposto di non voler rilasciare alcuna dichiarazione, ma ha aggiunto: “Il Duca non è più un membro attivo della Famiglia Reale e tutti i commenti che fa, sono a titolo personale“.

Una risposta che gela i Sussex, che in quanto cittadini privati, non godono più della protezione del Palazzo. La scesa in campo politico di Harry e Meghan è stata un vero scossone. Non solo perché il Principe ha rotto con la tradizione della Monarchia, ma anche perché molte persone comuni hanno visto nelle loro presa di posizione, una sorta di ingerenza nelle questioni americane, senza che ne avessero il diritto. Intanto, però si vocifera da qualche tempo che Lady Markle stia mirando alla Casa Bianca.