Meghan Markle e Harry infelici, matrimonio in crisi: la verità

editato in: da

Harry e Meghan Markle stanno attraversando un periodo difficile dopo la nascita del figlio Archie. Il matrimonio sarebbe in crisi.

A dividere la coppia non sarebbero solo le ore di sonno mancate che rendono nervosi e irritabili e nemmeno l’incapacità della Duchessa di adattarsi alla vita di Corte, al fondo ci sarebbe il pentimento del Principe di essere convolato a nozze così velocemente con l’ex attrice di Hollywood. Almeno questo è quanto riporta il magazine New Idea.

Sembra che la presenza a Londra di ex importanti come Chelsy Davy e Cressida Bonas abbiano scatenato in Harry dubbi e ripensamenti, più di quanto abbiano fatto le dure parole del nonno, il Principe Filippo che si è rivolto al nipote con questo monito: “Con le attrici si esce, non le si sposa”.

Certo Meghan non ha un carattere facile e non rende semplice la vita a Harry che si è persino allontanato dal fratello William, anche sul piano professionale e personale, separandosi dalla Royal Foundation che aveva costituito con lui una decina di anni fa. Questo perché Lady Markle intende realizzare una propria charity a sostegno delle donne in difficoltà.

Queste tensioni spiegherebbero il cambiamento d’umore di Harry che ha trattato bruscamente la moglie al Trooping The Colour. Pensare che il Duca del Sussex ha fatto di tutto per lei ed è andato contro la sua famiglia. L’Express riporta un commento del Principe Carlo dopo il primo incontro con Meghan: “Speriamo che non la sposi“. Ma così non è stato.

Phil Dampier, autore di Royally Suited: Harry and Meghan in their Own Words, afferma che il vero amore di Harry è da sempre Chelsy: “Non ho alcun dubbio che Chelsy sia stato il grande amore di Harry e non cambierà mai”. L’esperto sostiene che il Principe intendeva sposarla ma ha desistito perché lei non accettava la prospettiva di vivere sotto i riflettori per sempre”.

Secondo indiscrezioni del New Idea, Chelsy sarebbe preoccupata per Harry e per questo è tornata a Londra nei giorni scorsi e sicuramente ha incontrato il Principe. È probabile che lui, che continua a mantenere i rapporti con la Davy, la raggiunga in Sud Africa quando nei prossimi mesi vi andrà con Meghan per un viaggio di Stato.

Pare dunque che il legame tra Chelsy e Harry sia inscindibile e l’infelicità del Principe l’avvicini alla sua ex, proprio mentre la Markle appare sempre più isolata nei suoi atteggiamenti tirannici che ora anche il marito faticherebbe a sopportare. E si vocifera che fra tre anni tra loro sarà tutto finito.