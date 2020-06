Meghan Markle e Harry in crisi: le cose vanno male e litigano sempre

editato in: da

Meghan Markle, la nuova vita a Los Angeles

Meghan Markle e Harry sarebbero in crisi. I progetti che speravano di realizzare dopo l’addio alla Famiglia Reale non stanno andando come speravano e molte sono le difficoltà che hanno incontrato nell’impostare la loro nuova vita da cittadini privati.

Sono molte le cose che non vanno, a cominciare dal nuovo marchio, Archewell, che è stato respinto per tasse da pagare e documentazione imprecisa. Poi Harry pare non riesca ad adattarsi alla vita di Los Angeles, gli mancano gli amici e suo padre Carlo. Meghan vorrebbe tornare alla sua carriera da attrice e sogna un film con Brad Pitt, il Principe preferirebbe una vita più ritirata, orientata ad attività benefiche, seguendo le orme di sua madre Diana.

Insomma sono molte le divergenze sorte anche tra la coppia. E nonostante si vociferi che Lady Markle sia incinta per la seconda volta, fonti vicine ai Sussex hanno rivelato a New Idea che i due “continuano a litigare e si scontrano costantemente”. “Le cose vanno male“, commenta l’insider. Il trasferimento a Los Angeles, l’enorme esborso per la nuova magione avrebbero creato notevoli tensioni.

Meghan si sente frustrata perché non ha ancora visto realizzati i suoi piani. Sperava di rientrare nello star system più facilmente e velocemente, ma non è stato così anche a causa dell’emergenza sanitaria in corso. “Meghan è il tipo di persona che pensa che nulla possa ostacolarla, persino una pandemia globale”, ha affermato la fonte.

A ciò si aggiunga che si sente responsabile del fatto che Harry non riesca ad ambientarsi, ma soprattutto non sopporta che il marito preferisca la vita casalinga con Archie e i cani, piuttosto che pensare agli affari, lamentandosi del fatto che il Principe non cerchi di entrare in contatto con potenziali partner per la loro nuova associazione.

Sempre secondo la fonte del New Idea, Meg criticherebbe continuamente Harry e si lamenta di aver sposato un Principe “che non fa la differenza”. Dal canto suo, Harry si è ritirato sempre più in se stesso. Per fortuna Doria Ragland, madre della Markle, sostiene il genero che dunque può contare su di lei, specialmente ora che si è trasferita nella loro villa. “Doria sa che sua figlia è incline a dare di matto quando le cose non vanno secondo i suoi rigidi piani e si identifica con Harry”.