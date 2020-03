Meghan Markle e Harry in crisi: cosa dice il linguaggio del corpo

editato in: da

Meghan Markle torna a Londra ed è più raggiante che mai

Meghan Markle è tornata a Londra e si mostra in pubblico per la prima volta dopo l’annuncio della separazione dalla Corona. L’occasione è il gala annuale degli Endeavour Fund Awards. E al suo fianco c’è Harry. Ormai sono mesi che i Sussex non compaiono insieme a un evento ufficiale e negli ultimi tempi erano circolate voci sul fatto che la coppia fosse in crisi.

Gli esperti di linguaggio del corpo hanno dato una risposta ai rumors che volevano i due pronti al divorzio con tanto di benedizione da parte della Regina Elisabetta che ha offerto al nipote la possibilità di ritornare all’interno della Famiglia Reale con o senza la moglie.

Ebbene durante la loro prima apparizione pubblica dopo mesi, Harry e Meghan hanno dissolto ogni dubbio: si amano ancora. Ma procediamo con ordine. Secondo l’esperta di comportamento Judi James l’atteggiamento dei Sussex rivela che “Sono innamorati e stanno ancora vivendo la loro luna di miele”. Si vede, sempre secondo la James, che sono una coppia affiatata e che si adorano l’un l’altro.

Alla loro prima apparizione pubblica è apparso evidente che fossero a loro agio e per niente sotto pressione, nonostante le grandi aspettative che si sono create intorno al loro ritorno che poi è anche un congedo dalla Monarchia.

Scendendo dall’auto e sfilando sotto la pioggia, Harry e Meghan si sono scambiati sguardi adoranti, sorrisi, delicate carezze che volevano essere espressione del loro amore mai venuto meno nonostante la Megxit. Anzi sono apparsi molto più sereni ora che agli inizi di gennaio quando hanno annunciato di volersi separare dalla Famiglia Reale.

Lady Markle inoltre ha cercato in tutti i modi di ricucire i rapporti con gli inglesi, piuttosto seccati dal comportamento dei Sussex, contro i quali sono stati rivolti anche dei fischi. Ebbene Meghan si è tirata a lucido. Nelle foto scattate il mese scorso in Canada infatti si è sempre mostrata con look “casalinghi”, fin troppo casual e trascurati.

Per la sua apparizione londinese dunque Meg ha indossato un abito attillato turchese, realizzato dalla sua amica Victoria Beckham, con tanto di zip sulla schiena, forse non proprio chic e principesca, i capelli raccolti in uno chignon tiratissimo. E ha perfino dichiarato di essere felice di essere tornata in Inghilterra.

Mentre i Sussex facevano sfoggio di sé, Kate Middleton e William tornavano dal loro proficuo viaggio di Stato in Irlanda dove la Duchessa di Cambridge ha fatto faville con look da migliaia di sterline e cappotti riciclati di 13 anni fa.