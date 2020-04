Meghan Markle e Harry in crisi coi soldi: rischiano di fallire

editato in: da

Meghan Markle e Harry rischiano di andare in fallimento prima ancora di aver iniziato a lavorare davvero alla loro nuova associazione, Archewell.

Una serie di congiunzioni e fattori economici negativi e la loro incapacità di risparmiare, li sta rapidamente portando alla bancarotta. Questo è quanto riferisce il magazine New Idea che ha fatto i conti in tasca ai Sussex, raccogliendo una serie di testimonianze di persone vicine alla coppia.

Dal punto di vista professionale, Harry e Meghan evidentemente non hanno una grande fortuna. Forse, hanno sottovalutato i rischi di impresa quando hanno deciso di vivere per conto loro, lasciando “il posto sicuro” alla Corte inglese.

In primo luogo, è arrivato il divieto da parte della Regina di usare il marchio altamente di prestigio, “Royal Sussex”, questo ha portato Harry e Meghan a dover chiudere le pagine social e il sito e soprattutto fermare la produzione, già avviata, di gadget realizzati con quel brand. Il nuovo nome scelto dalla coppia, Archewell, è poco convincente e sicuramente meno seducente di Royal Sussex.

Poi la pandemia ha bloccato ogni nuova iniziativa e Lady Markle e consorte hanno dovuto rimandare il debutto della loro nuova impresa a data da destinarsi.

Un’analisi condotta da In Touch ha rivelato che il vero problema della coppia è che non vuole rinunciare al suo alto tenore di vita: “Stanno spendendo moltissimo, finiranno per non farcela”. Si stima che Harry e Meghan spendano a settimana circa 185mila euro. Lo stipendio che Carlo passa a loro non basta e pare che suo figlio sia stato costretto a mettere mano al suo fondo fiduciario, lasciato da sua mamma Diana. Avrebbe prelevato già 415mila euro su un totale di quasi 10 milioni di euro.

Se continuano di questo passo, finiranno presto sul lastrico. Secondo una fonte vicina alla coppia, i soldi stanno diventando un problema. Harry non s’intende di affari e le dritte di Lady Markle si sono rivelate insufficienti. La questione finanziari li sta mettendo in crisi e sta minando il loro matrimonio, anche se secondo altre indiscrezioni la coppia sta progettando di avere un altro figlio.