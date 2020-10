Meghan Markle e Harry, in affitto la villa super lusso a 700 dollari l’ora

editato in: da

A casa di Meghan Markle e Harry: dentro la villa super lusso da 11,2 milioni di dollari

Meghan Markle e Harry affittano la loro super villa a Montecito per shooting fotografici o video musicali. Costo? “Solo” 700 dollari all’ora, ma sono vietati i film per adulti.

I Sussex stanno dimostrando di avere un gran senso degli affari. Dopo il contratto milionario con Netflix che li vede produttori di documentari e filmati, dopo i diversi interventi in video pagati con cifre da capogiro, ora pensano di sfruttare la loro splendida magione, da cui trasmettono i loro interventi pubblici, in modo da ripagarsi le spese che non saranno proprio a buon mercato.

In fondo, di spazio nella villa extra lusso, costata oltre 14 milioni di dollari, di spazio ce n’è con le sue 16 camere da letto e i suoi 9 bagni, svariati salotti, la biblioteca, la sala cinema, un giardino immenso con piscina e parco giochi per bambini. Così ecco la grande idea di sfruttare gli ambienti poco utilizzati, affittandoli a ore. L’annuncio di affittasi è comparso sul sito Giggster.

Anche se, a dir la verità, pare che l’annuncio sia stato pubblicato prima che Harry e Meghan acquistassero casa, ma non si sono mai curati di farlo rimuovere. Non è chiaro se sia una semplice dimenticanza, quindi prima o poi sarà fatto sparire, oppure i Sussex hanno visto nell’affitto a ore un’opportunità economica da sfruttare.

Comunque, per chiunque fosse interessato ad avere come sfondo del proprio servizio fotografico o del proprio film la villa di Harry e Meghan, queste sono le condizioni. La magione, classificata come “villa italiana”, può essere affittata per un minimo di 10 ore a 700 dollari all’ora. Non è consentito fumare, non sono ammessi animali, non si può cucinare né consumare alcol. Inoltre, sono vietate le riprese di film per adulti.

Grazie a questo annuncio è stato possibile scoprire alcuni angoli della dimora mai visti prima. Come la facciata ricoperta di edera con le finestre dalle persiane blu. Circondata da giardini lussureggianti e affacciata sul mare, la casa è stata descritta come un “paradiso nascosto”. Un agente immobiliare che ha trascorso un’ora all’interno ha detto che è stata “progettato per qualcuno che non vuole mai uscire di casa”.

La villa in stile italiano ha archi impressionanti e vegetazione tutt’intorno. L’arredamento interno è di gusto antico, ma Harry e Meghan hanno già dato il loro tocco personale, come è stato possibile notare dagli innumerevoli collegamenti video che hanno fatto da casa loro.

Sicuramente l’idea di affittare la villa a ore aiuterà i Sussex a ritornare delle spese. Pare che la coppia potrebbe arrivare a pagare fino a 4,4 milioni di dollari l’anno di fatture per il mantenimento della casa. Mentre ai tassi di interesse forniti dalla Bank of America, solo di mutuo la coppia dovrebbe pagare 40.000 dollari al mese o 480.000 all’anno per saldarlo in 30 anni.