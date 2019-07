Meghan Markle e Harry: il nome della nuova associazione è un errore

editato in: da

Meghan Markle in congedo maternità: tensioni ed errori

Meghan Markle e Harry hanno qualche problema di comunicazione, nonostante abbiano assunto nuovi e validi collaboratori.

Dopo il pasticcio della presentazione al mondo di Archie, i Duchi del Sussex inciampano sul nome della nuova associazione benefica, realizzata dopo essersi separati dalla Royal Foundation realizzata insieme a William e Kate Middleton, oltre che da Instagram.

Harry e Meghan hanno scelto di chiamare la loro società benefica “Sussex Royal“, un nome che ha lasciato basiti gli addetti del settore, trovandolo decisamente poco consono e frettoloso.

Come riporta il Sun, gli esperti di comunicazione si aspettavano qualcosa di più tradizionale e meno comune. “Sussex Royal” non si distingue da altri numerosi marchi o enti locali: Sussex Royal Hospital, Sussex Royal Prize Bull, Sussex Royal Course Golf…. Insomma, il nome approvato da Harry e Meghan non denota alcuna caratteristica particolare alla loro impresa e soprattutto si confonde con altri esercizi che non sono necessariamente legati alla Famiglia Reale.

La PR Sara Latham, che dirige la charity, precisa che il nome completo è Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex. Ma non basta a darle un tono davvero istituzionale come richiederebbe un’associazione di questo tipo, almeno stando a quanto riporta il Sun.

Tra le varie cose di cui si occuperà la fondazione, c’è la salvaguardia dei leoni. Da qui la presenza dei Duchi alla prima del film Il Re Leone e il loro viaggio in Sudafrica il prossimo autunno.