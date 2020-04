Meghan Markle e Harry deludono la Regina. Il messaggio di Filippo

editato in: da

Mentre la Regina Elisabetta si appresta a festeggiare in quarantena i 94 anni, il 21 aprile, Harry e Meghan Markle hanno fatto sapere tramite mail di non voler avere più nulla a che fare con i media britannici.

Una decisione che allontana ancora di più i Sussex dalla Famiglia Reale e dalla Sovrana. Nelle stesse ore, il Principe Fillippo, 97 anni e da tempo ritirato a vita privata, ha voluto inviare un messaggio pubblico a sostegno di tutti coloro che stanno lavorando per superare l’emergenza sanitaria, ringraziando medici, personale ospedaliero, ricercatori e università che stanno cooperando per sconfiggere la pandemia. Il suo pensiero va anche alle persone che garantiscono l’approvvigionamento alimentare e i collegamenti postali, mettendo a rischio la loro salute.

La nota è stata condivisa su tutti i profili social ufficiali della Famiglia Reale, compresa la pagina Twitter di William e Kate Middleton che in questo periodo si sono mostrati vicini più che mai a Elisabetta, in isolamento insieme al marito Filippo al Castello di Windsor. Proprio i Cambridge le faranno sentire anche il loro affetto di nipoti con un collegamento via chat, insieme ai figli, George, Charlotte e Louis, per festeggiare il suo compleanno.

Il caloroso messaggio del Principe Filippo è apparso in netto contrasto con il rifiuto di Harry e Meghan di parlare con la stampa britannica. La coppia ha inviato una mail intestata “Royal Sussex”, nonostante la Regina abbia proibito loro di usarlo. Infatti, avevano annunciato che la loro fondazione si sarebbe chiamata Archewell.

Ancora una volta i Sussex pare abbiano sbagliato le modalità di comunicazione, sia per il momento in cui hanno inviato il documento, sia per l’uso improprio del titolo. E anche alcuni commenti di Harry sulla pandemia in cui accusa alcuni giornali di riportare notizie non veritiere sono stati considerati a dir poco inopportuni. Molti esperti di questioni reali hanno criticato aspramente l’atteggiamento del Principe e della consorte.

Arbiter sul Mailonline ha semplicemente commentato: “Vorrei proprio sapere chi li informa, perché continuano a sbagliare”. Altro boccone amaro per Elisabetta, anche se pare che suo nipote Harry stia lavorando a un piano di rientro in Gran Bretagna, con o senza Meghan.