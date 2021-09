Meghan Markle e Harry, debito per migliaia di sterline: liquidata la Fondazione

Meghan Markle e Harry sono in debito per migliaia di sterline tramite la loro associazione, la MWX Foundation, che è formalmente in liquidazione a seguito della decisione della coppia di lasciare la Famiglia Reale.

Stando a quanto risulta dai documenti della Fondazione riportati dal Sun, Harry e Meghan Markle sono ancora in debito di 78.500 sterline (91.500 euro circa) da devolvere in beneficenza, prima di dire addio definitivamente ai loro affari in Gran Bretagna.

Stando ai documenti, ripresi dal Sun, è stata ricevuta una richiesta di 213.000 sterline da un creditore relativa a una sovvenzione dovuta a una "impresa senza scopo di lucro". I dati aggiornati parlano di 134mila sterline pagate, dunque restano 78.500 sterline (91.500 euro) da versare.

Nel frattempo Harry e Meghan Markle, che pare abbiano colpito duramente anche la Regina, hanno avviato le procedure di liquidazione della Fondazione, assicurando che tutti i suoi debiti sarebbero stati saldati entro 12 mesi. Ma ben oltre la scadenza restano pendenti ancora oltre 91mila euro. Nelle carte della MWX Foundation si legge: "L'ente benefico ha fondi sufficienti per saldare completamente la richiesta e a breve verrà effettuato un dividendo finale per pagare il saldo residuo".

In caso di mancanza di liquidità, Harry e Meghan potrebbero provvedere di tasca propria, dato che hanno siglato accordi milionari con Netflix e Spotify, anche se stando agli esperti, le finanze dei Sussex non sarebbero gestite nel migliore dei modi, dato che non è chiara la durata dei contratti firmati e quanto dei loro guadagni è già destinato alla beneficenza. Al di là di questi limiti, il debito di 78.500 sterline potrà essere facilmente estinto da Harry e Meghan.

Il Sun si è rivolto ai legali dei Sussex per fare chiarezza sulla somma che resta ancora da pagare. Pare non ci sia una scadenza precisa di pagamento, ma il ritardo potrebbe essere stata causato da un'indagine della Charity Commission ora conclusa su un trasferimento di fondi a una società privata di cui il Principe possiede il 75%. Ma il verdetto della Commissione è stato a favore dei Sussex.

Inoltre, per mettere fine ai loro affari in Gran Bretagna, Harry e Meghan dovranno sborsare altre 39mila sterline con cui liquideranno definitivamente la Fondazione, senza contare le parcelle di avvocati e commercialisti.

La coppia è stata criticata per le sue scelte finanziarie che l'ha portata a spendere 300mila sterline per fondare l'associazione benefica, chiusa solo 12 mesi dopo.