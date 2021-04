Meghan Markle e Harry, Carlo taglia i fondi e loro preparano la vendetta

editato in: da

Funerali del Principe Filippo, la Famiglia Reale vestita a lutto

Carlo sta meditando seriamente di tagliare i fondi a Harry e Meghan Markle, escludendo definitivamente i Sussex dalla Famiglia Reale, anche da un punto di vista economico. La coppia replica a questa prospettiva svantaggiosa promettendo nuove rivelazioni scottanti nella seconda edizione della loro biografia, Finding Freedom.

Secondo quanto riferisce la biografa, Angela Levin, Carlo vuole togliere a Harry e Meghan Markle ogni forma di sussidio dopo che la coppia si è dimessa come senior della Corona. L’intenzione del Principe del Galles è semplicemente di “abbattere i costi della Monarchia”, come già altri Sovrani hanno fatto, tra questi il Re di Svezia.

L’esperta ha spiegato che Carlo intende ridurre le spese della Monarchia e valorizzare al meglio i soldi ricevuti dai contribuenti, per questo progetta di ridurre anche il numero dei membri senior della Famiglia Reale che comprenderebbero solo lui, Camilla, William, Kate Middleton e i loro tre figli.

Dunque, coerentemente alla scelta fatta più di un anno fa, Harry e Meghan potranno finalmente liberarsi di ogni legame con la Monarchia britannica. Ma sono ancora molti i nodi da sciogliere e nonostante i contratti milionari, i Sussex potrebbero cercare di contrastare il nuovo progetto di Carlo per snellire la Corona e Harry non è riuscito ad avere alcun incontro ufficiale col padre e col fratello William per definire il suo futuro e quello di Lady Markle che a inizio estate darà alla luce una femminuccia.

Di fatto, però, l’indice di gradimento della coppia in Gran Bretagna è a picco. Anche la Regina è delusa da loro. Dopo l’intervista a Oprah Winfrey e i funerali del Principe Filippo ai quali Meghan non ha partecipato, l’immagine di Harry e consorte ne ha risentito. Secondo un recente sondaggio del Times, Meghan è la Reale meno popolare con il 61% delle persone intervistate che ha un’opinione negativa nei suoi confronti. Segue a ruota Harry con il 49% di risultati negativi, in conseguenza della sua partenza anticipata senza aspettare il compleanno di Elisabetta. Mentre William e Kate Middleton sono ai vertici della classifica.

Ma ai Sussex poco importa, la loro vita è negli Usa dove sono amatissimi. E progettano di vendicarsi “dello sgarro” del Principe Carlo con una nuova edizione di Finding Freedom, la biografia dei Sussex scritta dai fedelissimi Omid Scobie e Carolyn Durand. Uscita la prima versione nell’agosto 2020, non ha sfondato nelle vendite ma ha contribuito a scuotere la Famiglia Reale con rivelazioni scomode.

Ora uscirà con alcuni capitoli in più che descrivono l’ultimo anno di Harry e Meghan, dando largo spazio all’intervista che la coppia ha rilasciato a Oprah Winfrey, conterranno la loro versione dei fatti sulle accuse di bullismo contro la Markle, parleranno della morte del Duca di Edimburgo e degli accordi milionari con Spotify e Netflix.

La biografia dovrebbe uscire ai primi di agosto e promette nuovi tensioni all’interno della Monarchia.