Meghan Markle divide Harry e William. La Regina non interviene

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle al Trooping The Colour negli anni

William e Harry sono ormai ai ferri corti. Nemmeno il Palazzo si sforza più di smentire le tensioni.

La Regina Elisabetta è rattristata dai contrasti insorti tra i due fratelli, che hanno coinvolto anche Kate Middleton, ma ha deciso di non intervenire. L’origine di tutto questo sarebbe Meghan Markle.

Da quando Meghan ha sposato Harry nel maggio 2018, gli equilibri all’interno della Corte si sono spezzati. Prima i contrasti con Kate Middleton. La Duchessa del Sussex ha sempre voluto primeggiare e soffre di continuo la competizione con la cognata. Da qui le prime critiche non sempre velate che colpiscono duramente Kate, al punto da scoppiare a piangere almeno in un paio di occasioni, poi la volontà d’imporsi nella gestione delle attività benefiche.

Meghan sembra seguire un piano preciso. Cambia le abitudini del marito, lo porta dalla sua parte costringendo a venir meno ad alcune regole di protocollo. Alcune sembrano innocenti trasgressioni, come quando in pubblico si prendono per mano, altre prese di posizioni invece gettano un cono d’ombra, come quando spendono migliaia di sterline per un weekend lungo all’insegna del lusso o una cifra esorbitante per la ristrutturazione della nuova casa.

Lady Markle è entrata a gamba tesa anche nell’attività che Harry e William da anni svolgono insieme e a cui si è aggiunta Kate dal 2011. Le intromissioni di Meg, secondo voci di Palazzo, hanno portato il Duca del Sussex a litigare col fratello maggiore e a decidere, piegato alla volontà della moglie, di lasciare la Royal Foundation, l’associazione che lui e Will avevano istituito 10 anni fa.

La separazione è l’ultimo colpo inferto alla relazione tra i due figli di Carlo e Diana, seguita all’apertura di una pagina Instagram dei Sussex, divisa da quella di William e Kate, e dal trasferimento da Kensington Palace a Frogmore Cottage, vicino a Windsor.

La direttrice di Majesty Magazine, Ingrid Seward ha dichiarato: “Sua Maestà non si cura della presunta faida tra i nipoti. Anche se ne è rattristata, non intende intervenire nelle loro vite”.

La Seward ha anche raccontato che Elisabetta ha un rapporto solo formale con Kate, dunque nessun legame affettivo. Mentre Meghan la farebbe ridere, ma nulla più. La Regina passa molto tempo sia con William che con Harry, ma i due fratelli ormai non si vedono molto spesso. In ogni caso, ultimamente pare che anche il Duca di Sussex sia esasperato dalla moglie e si parla di crisi.