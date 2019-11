Meghan a disagio al Remembrance Day. La Regina la relega lontano e preferisce Kate

editato in: da

Al Remembrance Day la Regina Elisabetta svela le sue carte, preferendo Kate a Meghan, che finisce relegata quasi all’ultima fila, lontana dalla Sovrana. La Royal Family si è riunita per la serata di gala del Festival of Remembrance. Per la prima volta dopo mesi le due duchesse si sono ritrovate allo stesso evento con i rispettivi mariti, ma chi si aspettava una reunion dei Fab Four è rimasto deluso.

Kate Middleton e Meghan Markle si sono incontrate, sì, ma non si sono mai rivolte la parola. Colpa delle tensioni fra le cognate, alimentate anche dal comportamento di The Queen che ha mostrato una spiccata preferenza per la moglie di William, mettendo in ombra quella di Harry.

Cerchietto di Zara fra i capelli sciolti, un abito blu elegantissimo e i gioielli prestati dalla Regina – un paio di orecchini con un rubino – Kate è apparsa impeccabile. La duchessa di Cambridge ha sorriso per tutto il tempo, bellissima e raggiante, e ne aveva tutte le ragioni. Si è infatti seduta in prima fila, proprio accanto alla Sovrana.

Meghan Markle invece è apparsa a disagio, oscurata dalla cognata, forse anche per volere della Regina. Pumps Aquazzurra, abito nero Erdem e capelli raccolti, la duchessa di Sussex è arrivata separata dalla cognata insieme al marito Harry. I due si sono seduti dall’altra parte della sala, diverse file dietro Kate e William, superati anche dal Primo Ministro Boris Johnson con la fidanzata Carrie Symonds.

Pochi sorrisi e il volto tirato, la Markle è apparsa decisamente stanca e tesa. In tanti hanno associato questo atteggiamento alla scelta della Regina di relegare lei e Harry lontano dal resto della Royal Family e non in prima fila come è accaduto a Kate. L’unica certezza è che le tensioni a Corte continuano anche fra William e Harry che hanno ammesso di essere molto distanti.

A rendere la situazione ancora più intricata i gossip sulla presunta gravidanza di Kate Middleton, un quarto Royal Baby che, a giudicare dal pancino sospetto sfoggiato da Meghan, potrebbe arrivare insieme a un nuovo Baby Sussex.