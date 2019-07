Meghan Markle di nuovo incinta? Ecco quando ha pianificato la seconda gravidanza

editato in: da

I fan dei royals sono in allerta: da giorni infatti impazzano le voci sulla possibilità di un’imminente nuova gravidanza di Meghan Markle.

Da quando un’esperta di casa Windsor ha lanciato l’indiscrezione che i duchi di Sussex sono ansiosi di regalare uno o più fratellini al loro piccolo Archie, la stampa scandalistica britannica si è scatenata sulle ipotesi relative a una nuova nascita a Frogmore Cottage.

I neo genitori, Meghan e Harry, si stanno ancora godendo i primi mesi di vita del loro primogenito, Archie Harrison. L’ultimo royal baby della corte britannica infatti, ha solo due mesi, e i fan dei reali avranno ancora molto tempo per seguire e godersi la crescita di questo bimbo ancora piccolissimo. Eppure, in tanti già fremono all’idea che la giovane coppia reale possa essere già ‘al lavoro’ sull’ipotesi di un secondo erede.

L’idea di un fratellino o di una sorellina per il piccolo Archie accende comprensibilmente di entusiasmo i tanti fan di Harry e Meghan, ma quanto c’è di vero?

Le voci su un possibile nuovo bebè per i duchi di Sussex sono esplose quando un insider ha dichiarato ai tabloid che Meghan potrebbe tornare dal prossimo viaggio in Sudafrica, in programma per questo autunno, di nuovo incinta.

Certo, il primo viaggio istituzionale insieme, in una terra bellissima e molto amata da loro come quella africana, potrebbe essere la situazione ideale per tentare di allargare la famiglia, ma secondo i bene informati la cosa non è affatto scontata.

Interrogata sul tema, Katie Nicholl una cronista di palazzo molto informata sulle questioni relative ai Sussex, ha dichiarato a Entertainment Tonight: “Penso che sia un po’ prematuro parlare già di un secondo bambino per Meghan e Harry. Detto questo, fonti vicine alla coppia mi hanno confermato che a loro piacerebbe davvero avere una grande famiglia. I Sussex vogliono assolutamente fratelli per Archie, quindi forse avremo un annuncio di gravidanza da Meghan e Harry l’anno prossimo.”

Una nuova gravidanza già al ritorno dal Sudafrica sembra dunque improbabile, ma i fan di Harry e Meghan possono sperare che il lieto annuncio arrivi già l’anno prossimo. Giusto il tempo, per l’ex attrice, di riprendersi dallo tsunami fisico ed emotivo che una gravidanza, soprattutto la prima, cambia la vita di una donna. L’appuntamento con il lieto annuncio dunque, sarebbe solo rimandato di qualche mese, al 2021.