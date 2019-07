Meghan Markle delude: il battesimo privato di Archie è un grave errore

editato in: da

Meghan Markle e i look da battesimo

Meghan Markle e Harry deludono per il modo in cui hanno scelto di vivere il battesimo di Archie, escludendo totalmente i sudditi.

I Duchi del Sussex hanno deciso che il battesimo di Archie si svolgerà in forma privata. Di fatto, è una consuetudine per i nuovi nati della Famiglia Reale, ad eccezione dei figli di Sua Maestà e degli eredi al trono. Quindi nessuna novità in proposito. Ma Harry e Meghan si sono rifiutati di rivelare i nomi dei padrini e delle madrine di Baby Sussex.

La motivazione ufficiale è che si tratta di cittadini privati e dunque non voglio divulgare la loro identità. La decisione di Meghan e marito ha deluso parecchio la gente comune che avrebbe voluto condividere con loro tutti i dettagli di un giorno così importante.

Per la seconda volta, Lady Markle va controcorrente per quanto riguarda le decisioni di suo figlio, come quando non volle comparire in pubblico col bebè subito dopo la nascita. Per conoscere Archie ci sono voluti 2 giorni di attesa.

In ogni caso, tra i padrini e le madrine più probabili ci sono George e Amal Clooney, anche se la coppia non sembrava convinta di accettare il ruolo, Serena Williams ora impegnata a Wimbledon, Jessica Mulroney, la migliore amica di Lady Markle.

Archie sarà battezzato sabato 6 luglio nella cappella privata del Castello di Windsor dall’arcivescovo di Canterbury, lontano da occhi indiscreti. I genitori divulgheranno inseguito alcune foto ufficiali della cerimonia.

Essendo celebrata in forma privata, non si avranno immagini dell’arrivo in chiesa di Meghan e Harry col figlio e degli invitati. Gli scatti resi pubblici, quindi, saranno esclusivamente quelli scelti dai Duchi. La Regina Elisabetta non dovrebbe essere presente, ma d’altro canto era assente anche al battesimo del nipote Louis, terzogenito di William e Kate Middleton.

Sull’outfit di Meghan non ci sono indiscrezioni. Probabilmente, indosserà un abito di Givenchy, la griffe che l’ha vestita nelle occasioni più formali, compreso il suo matrimonio. Se seguirà l’esempio di Kate, il look sarà color crema, la tonalità scelta dalla Duchessa di Cambridge per tutti e tre i figli. Ma Lady Diana invece optò per il blu cobalto in occasione del battesimo di Harry, dunque Meg potrebbe rendere omaggio alla suocera scomparsa.

Sta di fatto che il battesimo blindatissimo di Archie ha sollevato non pochi malumori, anche tra gli esperti di Corte, come Penny Juror che lo ha definito “un errore“, soprattutto dopo la polemica dei soldi spesi per la ristrutturazione di Frogmore Cottage a carico dei contribuenti.