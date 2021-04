Meghan Markle delude di nuovo la Regina: l’affronto a Kate Middleton

editato in: da

Funerali del Principe Filippo, la Famiglia Reale vestita a lutto

Meghan Markle delude di nuovo la Regina con un affronto a Kate Middleton. Gli equilibri già instabili della famiglia reale potrebbero essere minati, ancora una volta, dall’intervento dell’ex attrice di Suits. A poche ore da ritorno di Harry negli Stati Uniti e nel giorno del compleanno del piccolo Louis, quando gli occhi erano tutti puntati sui Cambridge, Meghan si è fatta fotografare in pubblico.

Lo scatto, pubblicato su Page Six, è arrivato proprio nel giorno dedicato al minore dei figli dei Cambridge, in un momento molto particolare per Kate Middleton e William. Dopo giorno difficili, sia per loro che per la Regina, a causa della morte del principe Filippo, i riflettori sono stati spostati su un lieto evento: il compleanno di Louis.

Fra foto e auguri pubblici, i Cambridge hanno festeggiato il bambino. A oscurare l’evento però è stato un fatto avvenuto negli Stati Uniti, a chilometri di distanza. Meghan infatti, dopo mesi in cui è sfuggita ai paparazzi, barricandosi nella sua enorme villa di Montecito, è stata fotografata per strada, felice e rilassata, mentre accompagnava all’asilo il piccolo Archie.

Lo scatto, come era prevedibile, ha fatto il giro del mondo, ed è stato ampiamente discusso e criticato. Già in passato i tabloid inglesi avevano accusato la Markle di farsi notare proprio nei giorni in cui l’attenzione era dedicata a Kate Middleton. Un modo per accentuare la sua rivalità con lei e attirare l’attenzione. Secondo molti le foto di Meghan sarebbero la prova non solo che le due sono ancora in guerra, ma anche che la moglie di Harry non ha nessuna intenzione di arrendersi di fronte ai Cambidge.

Il gesto di Meghan, se interpretato in questo modo, potrebbe minare la pace appena raggiunta fra William e Harry. Dopo il funerale del principe Filippo, proprio grazie a Kate, i due fratelli si sono parlati di nuovo, chiarendo, in parte, le vicende accadute nei mesi precedenti. Anche la Regina era apparsa più serena nei confronti dei Sussex, grazie soprattutto alla telefonata ricevuta dalla Markle poco prima delle esequie del marito. “Ha cercato di colmare la sua assenza telefonando alla sovrana prima delle esequie – ha spiegato una fonte -, insieme a Meghan c’era pure Archie”.