Meghan Markle dà forfait e Kate Middleton si vendica con Harry con un regalo imbarazzante

Kate Middleton, il cappotto rosso Natale è un gioiello

La Regina Elisabetta vuole festeggiare il Natale a Sandringham con tutta la famiglia, come vuole la tradizione interrotta solo lo scorso anno a causa del Covid. Ma il suo desiderio non sarà esaudito perché quasi certamente Meghan Markle e Harry coi figli non ci saranno. Ma ci ha pensato Kate Middleton a “vendicarsi” sul cognato, già tempo fa. Forse perché aveva sentore dei pasticci sentimentali che avrebbe potuto compiere, come di fatto è stato.

Grow-your-own-girlfriend kit Puoi acquistare online il regalo che Kate fece a Harry

Meghan Markle rifiuta l’invito della Regina

Dunque, la Regina, 95 anni, si sta preparando ad accogliere a Sandringham, la residenza scelta tradizionalmente per le feste di Natale, tutta la famiglia: i 4 figli con i rispettivi consorti, i nipoti e i bisnipoti. Meghan Markle e Harry però quasi certamente daranno l’ennesimo dispiacere a Elisabetta e non saranno presenti al pranzo di Natale.

In realtà, i Sussex hanno motivato il rifiuto dell’invito di Sua Maestà con le difficoltà di viaggiare a causa della pandemia e soprattutto della diffusione della nuova variante Omicron che sta seriamente preoccupando il Regno Unito ma anche gli Stati Uniti dove vivono Harry e Meghan.

Quindi, anche questa volta la Regina non vedrà i nipoti Archie, che di fatto non ha più incontrato da quando è nato nel maggio 2019, e Lilibet, nata il 4 giugno 2021 e tenuta ben nascosta dai genitori a tutti, tanto che non è mai stata presentata pubblicamente e nemmeno è circolata una sua foto. Di lei non conosciamo neanche un dettaglio. Ma i Sussex sono molto attenti a proteggere i figli e a farli crescere il più normalmente possibile. Questo è stato un altro aspetto che li ha convinti a lasciare la Famiglia Reale.

Kate Middleton, regalo imbarazzante per Harry

Sta di fatto che per il secondo anno consecutivo Harry e Meg non festeggeranno con la Regina il Natale. Per altro questo sarà un anno particolare, dato che sono le prime Feste che Elisabetta trascorrerà senza suo marito Filippo, morto lo scorso aprile.

Kate Middleton, che aveva già capito tutto anni fa, si è in qualche modo vendicata in anticipo di Harry. Infatti, prima ancora che si fidanzasse con Meghan, Kate regalò al Principe per Natale un oggetto molto particolare, un kit “per far crescere la propria ragazza”, una bambolina in un vaso da innaffiare tutti giorni per farla crescere.

Il dono creò non poco imbarazzo a Palazzo perché fu scartato alla presenza della Regina. Infatti, secondo la tradizione la Famiglia Reale si siede tutta insieme per aprire i regali e naturalmente Elisabetta è lì con loro.