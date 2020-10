Meghan Markle critica la Regina per il protocollo reale: è guerra

editato in: da

Meghan Markle si dà un tono con la camicia a righe

Meghan Markle ormai non si nasconde più e dichiara apertamente guerra alla Regina. La moglie di Harry, secondo quanto riporta il Daily Express, avrebbe criticato il protocollo reale, affermando che a Corte le donne sono sottoposte a regole molto rigide e discriminatorie. Sarebbero state proprio le troppe limitazioni, molte delle quali investono la sfera privata, a spingere Meghan a lasciare l’Inghilterra e tornare a vivere negli Stati Uniti.

Ad esempio le donne della famiglia reale non possono mai indossare gonne con l’orlo sopra il ginocchio. Proibiti anche i pantaloni che si possono sfoggiare solo in occasioni molto particolari, come eventi sportivi (a Kate Middleton è accaduto), ma mai di sera. Banditi inoltre jeans, borse a tracolla, minigonne, zeppe e collant color carne. Chi fa parte della Royal Family inoltre non può usare lo smalto colorato, non può farsi le mèches o avere le extension. Le calze vanno messe sempre sotto le gonne e non si devono mai avere le gambe nude. Al chiuso è obbligatorio portare il cappello e dopo le 18 la tiara. Andare in giro da sole o accavallare le gambe è severamente proibito.

Una serie di regole che avrebbero fatto infuriare Meghan Markle, spingendola a organizzare con Harry la Megxit. Ora che l’ex star di Suits è lontana dalla famiglia reale è anche più libera di dire cosa pensa. L’ha fatto in occasione delle elezioni presidenziali in USA, schierandosi contro Trump, ma sembra intenzionata a farlo anche per quanto riguarda la Royal Family.

Se presto Harry potrebbe tornare a Londra per parlare con l’amata nonna, Meghan avrebbe già scelto di non accompagnarlo. L’ex attrice, secondo i tabloid, non sarebbe gradita a Palazzo per l’atteggiamento ribelle rivelato negli ultimi mesi. Un passo alla volta infatti la Markle non si è solo emancipata dalla famiglia reale (portando con sè Harry), ma ha anche deciso di imporsi come voce autorevole a livello internazionale. Lo dimostrano i numerosi discorsi che la vedono protagonista e in cui ha trattato temi importanti come il razzismo, l’uso improprio dei social network e la politica americana.