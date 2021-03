Meghan contro la Royal Family: “Menzogne su di noi. Ora posso parlare”

editato in: da

Meghan Markle, la seconda gravidanza

Continuano le indiscrezioni sull’intervista scandalo di Meghan Markle e Harry da Oprah Winfrey. Nonostante le richieste della Regina e le condizioni di salute precarie del principe Filippo, la confessione fiume della coppi andrà in onda sulla Cbs e promette di far tremare la monarchia britannica. Mentre Kate Middleton e William si preparano a fronteggiare la tempesta mediatica che ne seguirà, emergono alcune dichiarazioni di Meghan che lasciano intendere la portata delle sue confessioni.

Meghan non si tira indietro e lo fa attaccando quella che viene definita da Oprah la “Firm”, ossia la ditta. Un modo per definire la famiglia reale e coloro che gestiscono gli affari di corte. Nell’ultima clip prima della messa in onda dell’intervista, la Markle appare molto decisa e attacca frontalmente la Royal Family. Nel video, diffuso dall’emittente, la Winfrey chiede all’ex attrice di Suits come reagiranno i reali, facendo riferimento alle tensioni dei Sussex con il resto della famiglia.

“Non so come possano aspettarsi che dopo tutto questo tempo possiamo restare in silenzio visto il ruolo attivo da parte della ‘Firm’ nel perpetuare falsità su di noi – replica Meghan -. Se c’è il rischio di perdere qualcosa, beh si è perso già molto”. La Markle poi afferma di essersi “liberata” con la Megxit e di rivendicare “il diritto di dire sì” all’intervista di Oprah, cosa che gli era stata negata poco prima del suo matrimonio on Harry, nel 2018.

“Allora non era scelta mia”, ha affermato la moglie di Harry, spiegando di essere diventata finalmente una persona libera dopo il trasferimento negli Stati Uniti. “Da persona adulta che poteva vivere la propria vita in modo davvero indipendente – ha detto- mi ero ritrovata (nel 2018) in una situazione diversa da quella che la gente s’immagina potesse essere, mentre ora mi sento realmente liberata, in grado di avere il diritto, e in qualche modo il privilegio, di poter dire sì”. Nel frattempo la reazione della famiglia reale non si è fatta attendere. A poche ore dall’intervista infatti i Windsor appariranno in pubblico per le celebrazioni del Commonwealth, creando un fronte comune.