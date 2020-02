Meghan Markle, ancora contrasti tra William e Harry

editato in: da

Il rapporto tra William e Harry, all’insegna dei contrasti ormai da tempo, sta vivendo un momento molto particolare. Tutto è partito dalla decisione, presa il mese scorso dai due figli di Carlo e Diana, di vedersi diverse volte da soli per cercare di trovare un punto di incontro tra le loro visioni.

Come rivelato dal tabloid The Sun, nel corso del mese di gennaio i due figli di Diana hanno deciso di prendersi del tempo da soli lontani dai vertici ufficiali come quello di Sandringham e dagli impegni formali della Royal Family. In più di un’occasione, si sono unite a loro anche Kate e Meghan.

Secondo quanto rivelato al The Sun da una fonte vicina alla Famiglia Reale, i due fratelli avrebbero preso questa decisione consapevoli del fatto che, con il trasferimento di Harry oltreoceano, sarebbe stato difficile risolvere i nodi presenti nella loro relazione.

Sempre sulla base delle rivelazioni dell’insider, ci sono state differenze di opinioni ma, in generale, il calore familiare è tornato. Secondo chi li conosce personalmente, i due fratelli sarebbero molto tristi per via della distanza fisica che li separa da quando Meghan e Harry vivono in Canada.

I contrasti tra loro, a quanto pare, hanno avuto inizio due anni fa. Poco prima del matrimonio con l’ex star di Suits, William avrebbe infatti redarguito il fratello consigliandogli di pensarci bene e di non bruciare le tappe.

Ai tempi, il tabloid The Sun parlò di una frattura molto forte tra i due fratelli e di Harry pronto ad accusare William di voler rovinare la sua relazione con l’attrice (sembra che il Duca di Sussex faccia ancora fatica a “digerire” questa intrusione del fratello nel suo rapporto con Lady Markle).

Gli anni si sono susseguiti e, dopo il matrimonio, è arrivato il documentario trasmesso da ITV, nel corso del quale il secondogenito di Diana Spencer ha ammesso che lui e il fratello hanno preso due strade diverse. La faida sarebbe poi arrivata al culmine dopo la Megxit, con William e Carlo furenti per il fatto di non essere stati aggiornati e per aver saputo tutto solo ad annuncio fatto.

Dal Palazzo, sempre sulla base di quanto riportato sulle pagine del The Sun, è arrivato il rifiuto a rilasciare qualsiasi commento in merito all’attuale situazione tra William e Harry, che sta ormai scrivendo un nuovo capitolo della sua vita in Canada con Meghan e il piccolo Archie.