Meghan Markle, la Regina la mette in guardia sui festeggiamenti per il suo compleanno

Mancano pochi giorni al compleanno di Meghan Markle e fervono i preparativi, che però, sono sotto il controllo vigile della regina.

In occasione del 38° compleanno della duchessa di Sussex, che si terrà il 4 Agosto, si prospetta una grande festa al Castello di Balmoral.

Secondo quanto trapelato da alcune fonti reali, la Regina, ha in qualche modo preso il tacito controllo dei festeggiamenti in onore della moglie del principe Harry In particolare, l’intervento di Elisabetta II, è mirato a far sì che la duchessa appaia al meglio in pubblico e che abbia una festa di compleanno pari a quella degli altri reali.

Si dice che la Regina, abbia approfittato di questo momento, per dare dei preziosi consigli alla Markle su come comportarsi negli impegni sociali ed evitare figure non all’altezza della sua posizione.

Proprio come se fosse un regalo anticipato per il compleanno, dunque, Meghan ha ricevuto dei suggerimenti da parte della Regina su come gestire le relazioni pubbliche. Del resto sappiamo bene che la mamma del piccolo Archie, è stata più volte protagonista di scelte discutibili, che si allontanavano dalle rigide regole reali.

La duchessa di Sussex, com’è noto, ha un carattere molto forte e indipendente, caratteristiche queste, che le hanno fatto guadagnare un posto speciale nel cuore di Harry e in quello dei sostenitori della coppia. Proprio il suo temperamento però, ha causato qualche piccolo problema alla Regina, come l’ultimo errore fatto, insieme a suo marito, nella scelta del nome della nuova associazione, che secondo gli esperti reali, è stato davvero un disastro.

Tuttavia, stando alle ultime dichiarazioni riportate dal Sun, il compleanno della Markle, potrebbe essere una buona opportunità per Meghan, di riceve ottimi consigli da parte della regina per il futuro, durante delle tranquille passeggiate lunghe il fiume. Del resto, l’ultimo e impegnativo periodo di Meghan, potrebbe aver messo la donna un po’ sotto pressione che, stressata, ha commesso diversi errori.

Chissà se proprio in occasione del suo compleanno, la duchessa riuscirà a prendersi una pausa, lontano da tutti, con il suo Harry.