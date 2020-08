Meghan Markle, compleanno amaro con Harry. E sfida di nuovo la Regina

editato in: da

Compleanno Meghan Markle: i messaggi d’auguri della Regina, Kate Middleton e William

Compleanno amaro per Meghan Markle che ha festeggiato i suoi 39 anni in un periodo tutt’altro che semplice. La duchessa di Sussex si è trasferita negli Stati Uniti con Harry, ma questo non l’ha tenuta lontana da scandali e problemi. La Royal Family ha cercato di lanciare un segnale importante per l’occasione, postando su Instagram diversi auguri di compleanno dedicati all’ex star di Suits.

Un gesto però che non avrebbe placato l’amarezza di Meghan nei confronti della famiglia di Harry. La situazione ormai sarebbe diventata insostenibile, a causa degli scontri passati con Kate Middleton e delle tensioni con William. Proprio per questo motivo la Markle avrebbe scelto di non tornare in Inghilterra, rifiutando l’invito della Regina che, per l’ennesima volta, avrebbe chiesto al nipote e alla moglie di raggiungerla per trascorrere un po’ di tempo insieme.

In occasione del suo 39esimo compleanno, Meghan ha deciso di concedersi un viaggio on the road con la famiglia. In auto con lei il figlio Archie, Harry, mamma Doria e alcune amiche. Nessun party lussuoso per la duchessa di Sussex che sembra più decisa che mai ad allontanarsi dai riflettori. La scelta della Markle non sarebbe piaciuta alla Regina che si sarebbe infuriata per il nuovo rifiuto. Se la situazione con i Sussex continua a essere tesa, al contrario Kate Middleton e William sono sempre più vicini a The Queen.

Di recente la coppia è apparsa durante un evento, fra risate e complicità. Catherine, che è sempre più calata nel ruolo di consorte del futuro re, ha sfoggiato un look impeccabile, mettendo in ombra, persino il giorno del suo compleanno Meghan Markle. Nel frattempo la lotta dell’ex star di Hollywood con i tabloid continua. A Los Angeles, dove si sono trasferiti da qualche mese, lei e Harry continuano a combattere per proteggere la privacy del piccolo Archie, ma anche per trovare l’indipendenza economica. Fallito il lancio del loro sito a causa dell’attacco degli hacker, sono pronti a presentare al mondo la loro biografia e raccontare tutta la verità sulla tanto discussa Megxit.