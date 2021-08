Meghan Markle compie 40 anni: la richiesta speciale che vale anche per Harry

editato in: da

A casa di Meghan Markle e Harry: dentro la villa super lusso da 11,2 milioni di dollari

Meghan Markle compie 40 anni: è nata infatti il 4 agosto 1981. Per lei un compleanno made in Usa nella sua splendida villa di Montecito, circondata dagli affetti più cari, Harry e i figli Archie e Lilibet.

Secondo le indiscrezioni di Pagesix, Meghan Markle non ha previsto alcun festeggiamento in pompa magna, nonostante l’importante traguardo raggiunto. Si tratta di una semplice giornata in famiglia cui forse si aggiungerà la madre, Doria Ragland. Pare che Meghan non abbia espresso alcun desiderio particolare ad Harry, ma certamente suo marito ha in serbo per lei una sorpresa speciale. In fondo, è sempre stato così da quando i due fanno coppia.

Certo, il 40esimo compleanno di Meg cade in un momento particolarmente difficile per Harry che si trova a dove rinunciare a tutti i titoli militari e gli incarichi di Corte, cedendo il posto tra gli altri a Kate Middleton come patrono della Rugby League, ruolo cui teneva particolarmente.

Questo significa che il Principe avrà più tempo da dedicare alla sua famiglia e ai nuovi progetti, tra cui quattro volumi di memorie sulla vita di Palazzo che già si annunciano come una spina nel fianco per la Famiglia Reale.

Harry e Meghan si sono conosciuti nel 2016 in un locale di Londra. Nel 2017, in occasione del 36esimo compleanno della Markle, il Principe l’ha portata in Botswana. Nel novembre del 2017 hanno annunciato il loro fidanzamento e sono convolati a nozze nel maggio 2018. Per il 37esimo compleanno, il terzo come membro della Famiglia Reale, Harry celebrò la moglie condividendo su Instagram un suo ritratto durante il viaggio a Tonga con dedica dolcissima: “Buon compleanno a mia moglie. Grazie per aver condiviso con me quest’avventura. Con amore H.”.

Poi è arrivato il compleanno speciale dei 38 anni, i Sussex lo festeggiarono nel loro cottage a Windsor col loro primo figlio, Archie, arrivato a maggio 2019. Il 2020 segna la svolta per Harry e Meghan che spegne 39 candeline nella villa di Montecito. Primo compleanno californiano per la coppia e ora si replica.

Pare che Lady Markle abbia desiderato solo una festa in famiglia coi figli, anche se come ha sottolineato il Mirror, nel lontano 2014 sul suo blog, The Tig, aveva le idee molto chiare sul suo compleanno ideale. Scriveva allora: “Questo è il regalo che vorrei per il mio compleanno: che tu ti prenda del tempo per te, che tu smetta di spettegolare, che tu offra un caffè a qualcuno solo per il gusto di farlo, che tu dica a qualcuno di amarlo, che tu sia felice”.

Una richiesta speciale che potrebbe tranquillamente valere anche per suo marito Harry oggi.