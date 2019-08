Meghan Markle compie 38 anni: il messaggio commovente di Harry (e la freddezza di Kate)

editato in: da

Meghan Markle compie 38 anni e festeggia il compleanno insieme alla famiglia, fra gli auguri dolcissimi di Harry e il messaggio (piuttosto freddino) di Kate Middleton.

Il 4 agosto è una data importante per la duchessa di Sussex, oggi più che mai. Questo infatti è il primo compleanno di Meghan da mamma, dopo aver dato alla luce, il 6 maggio scorso, il piccolo Archie. Una ricorrenza importante che, a dispetto delle malelingue, la Markle ha scelto di celebrare nel più stretto riserbo, circondandosi solamente delle persone che ama.

Insieme a lei il marito Harry, che le ha dedicato un messaggio di auguri commovente su Instagram. Nel profilo ufficiale dei duchi di Sussex infatti è apparso uno scatto di Meghan Markle sorridente e felice, accompagnato dalle parole bellissime del secondogenito di Lady Diana. “Buon compleanno alla mia fantastica moglie – si legge -. Grazie per esserti unita a me in questa avventura!”.

Più freddo il messaggio di Kate Middleton nei confronti della cognata. La duchessa di Cambridge insieme a William ha pubblicato un messaggio su Instagram, scrivendo semplicemente: “Auguriamo un buon compleanno alla duchessa di Sussex”.

Segno che, a quanto pare, il gelo fra le due coppie non si è ancora sciolto e che le tensioni a corte sono molto forti. Secondo le ultime indiscrezioni Meghan e Harry avrebbero scelto di rimandare il loro viaggio a Balmoral, residenza estiva della Regina, per paura di incappare nell’ennesima ramanzina di The Queen, sempre più infastidita dal comportamento della Markle.

E se tutti ormai sembrano contro di lei (persino i sudditi inglesi che inizialmente la adoravano), Meghan può sempre contare sull’appoggio di suo marito. Harry è più innamorato che mai dell’ex attrice di Suits e il loro legame dopo la nascita di Archie è diventato ancora più forte.

A dimostrarlo anche il messaggio pieno d’affetto e commovente che il duca ha scritto alla consorte in occasione del suo compleanno. Un giorno speciale che festeggeranno insieme nella loro tenuta, lontano da tutto e da tutti.