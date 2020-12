Meghan Markle compare a sorpresa sulla CNN e copia il look a Kate Middleton

editato in: da

Meghan Markle copia Kate Middleton con la camicia a fiocco

Meghan Markle appare sulla CNN a sorpresa per rendere omaggio agli eroi silenziosi della pandemia. Per l’evento formale, la moglie di Harry indossa di nuovo gli abiti da Duchessa e sfoggia un look che sembra preso dal guardaroba di Kate Middleton. La tanto disprezzata e contestata cognata resta un modello quando si tratta di apparizioni istituzionali.

Meghan lancia il suo messaggio a sostegno di chi ha lottato per combattere il Covid con un video registrato dove appare da sola. Al suo fianco non c’è Harry, ma di recente i due stanno lavorando separatamente, forse perché il Principe si sente a disagio accanto alla moglie, come hanno analizzato gli esperti di questioni reali.

Comunque, Lady Markle è voluta intervenire per elogiare lavoratori e volontari in quello che è il suo primo intervento pubblico, dopo aver rivelato in un articolo da lei scritto di aver subito lo scorso luglio un aborto spontaneo.

Meghan parla seduta su una panchina, presumibilmente dal giardino della sua villa super lusso a Montecito. “Abbiamo visto le comunità alzarsi e reagire” fornendo cibo alle persone bisognose e ai bambini. E ha aggiunto: “Abbiamo visto il potere dello spirito umano ricordando che c’è speranza”.

Nel discorso la moglie di Harry non ha dato spazio alle sue vicende personali ma ha ricordato come il 2020 sia stato un anno impegnativo per tutti, prima di elogiare l’impegno di chi ha aiutato i più bisognosi durante questa pandemia.

Meghan è apparsa in questo video così istituzionale con un outfit davvero chic che le stava un incanto. Meg finalmente raccoglie i lunghi capelli in una coda bassa e morbida, lasciando i liberi ciuffi di capelli che le incorniciano il viso, il make up rosa e il lucidalabbra le illuminano il viso e le danno un’aria bon ton, perfettamente coordinati alla camicia in seta color cipria con fiocco al collo annodato a cravatta che ricorda pericolosamente la famosa camicia ciclamino, firmata Gucci, che recentemente Kate Middleton ha sfoggiato in una apparizione video. Capo che la Duchessa di Cambridge si ostina a indossare al contrario, allo stesso modo di Melania Trump.

Dunque, Meghan si ispira a Kate e non è la prima volta quando si tratta di comporre look da Duchessa, ma la camicia col fiocco non è una loro invenzione. Infatti, ben prima dell’arrivo a Corte delle due cognate, Lady Diana la rese un trend di stile.

In ogni caso, è innegabile che Lady Markle ha tolto gli abiti dimessi e low profile, indossati spesso negli eventi americani, per sfoggiare una mise raffinata che completa con gli orecchini di Catherine Zoraida e il bracciale di Cartier.

Ma non è tutto. Sulla stessa linea di Lady Middleton, che ha voluto far sentire la sua vicinanza ai volontari e ai medici che hanno affrontato la pandemia, Meghan non è voluta essere da meno, sottolineando l’impegno delle persone che hanno aiutato chi si trovava in difficoltà distribuendo cibo. Attività che l’ha vista direttamente coinvolta con suo marito Harry.