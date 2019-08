Meghan Markle non ha ancora la cittadinanza inglese. E la Regina non fa sconti

editato in: da

La Regina non fa sconti, nemmeno a Meghan Markle, negandole ciò che desidera di più: la cittadinanza britannica.

La duchessa di Sussex risiede stabilmente in Inghilterra da qualche anno, dopo essersi trasferita dagli Stati Uniti. In precedenza l’attrice aveva vissuto a Los Angeles e a Toronto per partecipare alle riprese della serie televisiva Suits. Oggi tante cose sono cambiate e Meghan sogna di ottenere la cittadinanza per sentirsi pienamente inglese e segnare una svolta definitiva nella sua esistenza.

La Regina potrebbe concederle questo beneficio in breve tempo, semplicemente con una firma, ma ha scelto di non farlo. Se vorrà la cittadinanza infatti la Markle dovrà seguire l’iter di tutte le altre persone “comuni”. Attualmente la moglie di Harry risiede nel Regno Unito grazie a un visto famiglia che ha una validità di due anni e mezzo.

Per ottenerlo il secondogenito di Diana ha dovuto dimostrare di possedere un reddito pari o superiore a 18.600 sterline l’anno. Inoltre la coppia ha dovuto pagare alcune tasse per un totale di 1583 sterline. Fra qualche mese Meghan e Harry dovranno effettuare il rinnovo se la duchessa vuole rispettare le regole di Sua Maestà, realizzando un colloquio presso il ministero degli Interni.

Le pratiche per richiedere la cittadinanza, secondo la legge vigente, si potranno avviare solamente dopo 5 anni. Anche in questo caso si tratta di un iter piuttosto lungo e costoso. Meghan dovrà dimostrare non solo di non aver trascorso negli ultimi 3 anni più di 270 giorni fuori dal Regno Unito, ma dovrà anche effettuare un quiz riguardo il lifestyle inglese.

Ce la farà a realizzare il suo sogno? Probabilmente sì visto che, come rivelano alcune fonti, Meghan non si ferma di fronte a nulla quando vuole ottenere qualcosa. Un discorso a parte si può fare per Archie, il primogenito di Harry e dell’attrice che, essendo nato sul suolo inglese, ha ricevuto la cittadinanza dalla nascita.