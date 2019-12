Meghan Markle e Harry censurano le foto sui social: è polemica

editato in: da

Meghan Markle e il Principe Harry sono al centro di una nuova polemica. I Duchi di Sussex, che stanno trascorrendo una pausa di sei settimane lontani dagli impegni istituzionali, hanno infatti disabilitato la funzione di tagging dal loro account Instagram.

Questa scelta potrebbe essere dettata dalla volontà di prevenire fughe di informazioni come quella che ha coinvolto pochi giorni fa William e Kate. I Duchi di Cambridge non hanno ancora condiviso ufficialmente sui social la loro cartolina di Natale.

La foto è stata però pubblicata su Twitter da uno dei destinatari, ossia l’ufficiale della RAF McCafferty. A quanto pare la condivisione è avvenuta senza il consenso di Kate e William, dal momento che lo scatto è sparito dal web in poche ore.

Anche Meghan e Harry non hanno ancora reso pubblica la loro cartolina di Natale. Disabilitare la funzione di tagging su Instagram potrebbe quindi rappresentare un espediente per evitare che il suddetto ritratto di famiglia venga visto prima della condivisione sui loro account ufficiali.

Secondo altri rumors, dietro a questa scelta potrebbe esserci la volontà di tutelare la propria privacy familiare in questo periodo che li vede lontani dal Regno Unito e, a quanto sembra, impegnati a viaggiare negli USA e a trascorrere del tempo con la madre di Meghan, Doria Ragland (la donna vive a Los Angeles). Il Daily Mail ha contattato lo staff dei Duchi di Cambridge per un commento in merito.

Per quel che concerne invece il periodo di pausa che stanno trascorrendo ricordiamo che, secondo le rivelazioni di una fonte vicina alla Famiglia Reale, avrebbero festeggiato il Ringraziamento con i parenti stretti.

Nonostante queste settimane di stop dagli impegni ufficiali, Meghan Markle starebbe collaborando con il suo ex addetto stampa a una strategia per raccogliere, nell’arco dei prossimi 18 mesi, somme di denaro importanti per una fondazione alla quale lei ed Harry stanno per dare vita.

Secondo le informazioni diffuse da DailyMailTV, la Duchessa sarebbe completamente assorbita dal lavoro per il lancio della suddetta fondazione benefica, che porterà il nome Sussex Royal, The Foundation of the D&D of Sussex. In merito ai prossimi impegni della coppia rimane il punto interrogativo sul giorno di Natale che, come si sa da tempo, non li vedrà a Sandringham con la Regina Elisabetta.