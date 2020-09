Meghan Markle cancellata dalle foto: Harry ferito dal gesto della Regina

editato in: da

Harry compie 36 anni: gli auguri della Famiglia Reale su Instagram

Harry non avrebbe accolto bene la scelta della Famiglia Reale di cancellare Meghan Markle nelle foto pubblicate su Instagram per augurargli buon compleanno. Lo scorso 15 settembre il secondogenito di Lady Diana ha compiuto 36 anni e per festeggiarlo la Regina, Carlo, Kate Middleton e William hanno pubblicato alcuni scatti sui social con tanto di messaggio.

I royal watches però hanno notato un dettaglio importante: Meghan Markle non è presente in nessuna foto. Kate e William hanno postato un’immagine felice in cui corrono e ridono con Harry, ma della moglie non c’è traccia, mentre la Sovrana ha optato per uno scatto del 2017, quando l’ex star di Suits non faceva ancora parte della Royal Family. Un errore? Probabilmente no, anche se Buckingham Palace ha immediatamente chiarito: “Si tratta soltanto di una bella foto, nessuna dietrologia”.

In realtà il dettaglio non sarebbe sfuggito nemmeno a Harry che sarebbe rimasto molto ferito dal gesto della sua famiglia nei confronti di Meghan Markle. Il secondogenito di Diana infatti stravede per la moglie, ma come è logico, sta soffrendo molto a causa dei contrasti con il fratello William e la Regina. Secondo quanto svelato dalla giornalista ed esperta Amanda Platell, i reali inglesi avrebbero inviato un chiaro messaggio alla Markle che avrebbe colpito molto Harry. “Deve aver sofferto molto per la scelta di escludere Meghan Markle dalle foto – ha spiegato -. Kate compare nella foto pubblicata sull’account dei Cambridge. E, come tutti sappiamo da esperienze amare, le famiglie cadono a pezzi. Su di noi, però, lasciano tutta la tristezza del fallimento”.

I Sussex hanno lasciato l’Inghilterra e stanno costruendo la loro nuova vita negli Stati Uniti, ma questo non significa che si siano dimenticati della Royal Family. Chi lo conosce infatti afferma che Harry avrebbe nostalgia di casa e, al contrario di Meghan Markle, starebbe facendo fatica ad adattarsi a Los Angeles. Per ora il rientro in Gran Bretagna sembra ancora lontano, ma prima o poi avrà luogo un nuovo faccia a faccia fra la coppia e il resto della Famiglia Reale. Un momento molto atteso che forse potrebbe essere l’occasione per chiarirsi e sciogliere le questioni ancora irrisolte.