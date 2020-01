Meghan Markle risponde a Kate Middleton: la foto tenerissima di Harry e Archie

editato in: da

Kate, Meghan, Letizia e le altre: le cartoline di Natale più belle

Meghan Markle risponde a Kate Middleton con il suo video di auguri e si vendica con una foto di Harry e Archie. In poche ore la duchessa di Sussex è riuscita a rubare la scena alla cognata, al centro del gossip per una presunta crisi con William.

Se alla messa di Natale tutti gli occhi erano puntati su Catherine, arrivata alla chiesa di St. Mary Magdalene a Sandringham tenendo per mano Charlotte, Meghan è riuscita ad attirare l’attenzione grazie ad Archie. Con un’abile mossa, l’ex star di Suits ha oscurato la cognata nel suo video d’auguri per il nuovo anno e ha conquistato i sudditi con una foto papà-figlio davvero tenerissima.

L’anno è terminato e per festeggiarlo i duchi di Sussex hanno pubblicato un video. Negli scatti ripercorrono il loro anno segnato da incontri importanti, viaggi, ma soprattutto la nascita di Archie, arrivato lo scorso 6 maggio. Presto il piccolo compirà otto mesi ed è l’orgoglio dei suoi genitori. Quest’anno Meghan e Harry si sono concessi una lunga vacanza in Canada, dove si sono rifugiati per sfuggire ai gossip e alla pressione dei media.

Una scelta che ha fatto infuriare la Regina Elisabetta e ha lasciato sulla scena solamente Kate Middleton. Nonostante ciò Meghan ha fatto sentire la sua voce anche dagli Stati Uniti. Prima con una foto sotto l’albero con Archie e Harry, poi con uno scatto che sembra ispirato proprio alla nemica-amica Kate.

La moglie di William infatti spesso pubblica sui profili social scatti realizzati da lei che ritraggono i figli Charlotte, Louis e George con il papà. L’ultimo era suonato come una risposta alla Christmas Card della Markle e aveva conquistato tutti. La risposta della duchessa di Sussex non è tardata ad arrivare ed è dolcissima: Harry stringe fra le braccia Archie, con indosso cappotto e cappellino di lana. Dietro di loro un lago e le montagne. Una foto che, con molta probabilità, è stata realizzata in Canada durante la vacanza della famiglia e a scattarla potrebbe essere stata proprio Meghan.