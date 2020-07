Meghan Markle cambia look: parla in pubblico e fa tremare il Palazzo

editato in: da

Meghan Markle, nuovo look: capelli lunghissimi e tubino elettrico

Meghan Markle ha partecipato come ospite speciale al summit organizzato da Girl Up, movimento fondato dalle Nazioni Unite. La moglie di Harry è apparsa in video con un nuovo look e ha tenuto un discorso che è sembrato una critica, non troppo velata, al trattamento subito dalla Corte.

Ma procediamo con ordine. Meghan ha parlato in pubblico pochi giorni dopo l’intervento di suo marito sul Commonwealth che ha imbarazzato non poco il Palazzo, suscitando imbarazzo per l’indiretto rimprovero che Harry ha fatto alla Regina Elisabetta. Ora, Lady Markle ha parlato contro le ingiustizie razziali e di genere, insistendo sul fatto che le giovani donne sono la chiave del cambiamento globale, purché capaci di sconfiggere la negatività.

E fin qui, nulla di strano. Tra l’altro, Meg aveva già condannato in pubblico gli episodi di razzismo a seguito dell’uccisione di George Floyd. Senonché, Lady Markle ha esortato i giovani a sfidare i leader politici per obbligarli ad ascoltarli e a cambiare le cose, piegandoli al loro servizio e non al contrario, per rivedere le loro politiche su questioni fondamentali come la giustizia, l’uguaglianza di genere e razziale. E poi ha proseguito, citando il Dailai Lama e facendo appello alla compassione: “Compassione significa vedere il dolore e la sofferenza degli altri e sapere che è nostro dovere cercare di alleviarli”.

Ha poi parlato del potere dei media e dei social e ha spiegato come soffocare le critiche e le voci negative, reagendo e scrivendo con positività. “Ci saranno sempre commenti negativi e a volte quelle voci possono sembrare fuori misura, e talvolta possono sembrare molto forti. Ma puoi utilizzare i tuoi commenti, i tuoi pensieri per attutire il rumore. Perché è quello che è: solo rumore”. Parole accorate che sembrano ripercorrere l’esperienza che Meghan ha vissuto in Inghilterra, quando si è sentita vittima della negatività dei media che l’hanno continuamente criticata. La moglie di Harry, anche in sede legale, ha poi accusato Buckingham Palace di non averla mai difesa e per questo avrebbe deciso con suo marito di lasciare la Famiglia Reale.

Quindi dopo Harry, anche Meghan lancia la sua frecciatina velenosa al Palazzo? Può essere, intanto la Regina ha dato una lezione di economia ai suoi nipoti con la brillante iniziativa di vendere il gin da lei prodotto per risollevare i conti della Corona.

Di certo c’è che la Sussex è tornata in pubblico con un nuovo look. Finalmente ha abbandonato le solite bluse e camice bianche che ha indossato in tutti i suoi interventi video e ha indossato un tubino blu elettrico, colore che ama moltissimo, lasciando scoperte spalle e braccia. Ma soprattutto a colpire è la lunghezza dei capelli. Meghan li ha stirati e sembra che non li tagli da parecchio. Qualcuno ha perfino pensato che abbia usato delle extention. Mentre James Johnson, hairstylist di fama mondiale, ha affermato che il nuovo look di Meg le dà “un’aria professionale ma allo stesso tempo cool”, “è più attuale e simile a una influencer“.

La sua nuova capigliatura potrebbe nascondere anche un messaggio segreto. Ogni volta che è comparsa coi capelli lunghissimi, è accaduto qualcosa. Lo ha fatto dal rientro dalla maternità per nascondersi il volto oppure poco prima di annunciare la Megxit… Che qualcosa bolle in pentola? Magari un altro figlio.